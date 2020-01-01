تعرف على موعد حفل مدحت صالح بدار الأوبرا

الخميس 23/يوليه/2020 - 02:52 م
بوابة الفجر
نور طلعت

يستعد الفنان مدحت صالح، لإحياء حفلا غنائيا بحضور جماهيري في دار الأوبرا المصرية يوم 13 من أغسطس المقبل، ولكن مع مراعاة الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة بسبب فيروس "كورونا".

 

يشارك مدحت في الحفل الفنان عمرو سليم، ويقدم صالح، لجمهوره باقة كبيرة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة.

 

في سياق أخر انتهى الفنان مدحت صالح من تسجيل عدد كبير من أغاني ألبومه الجديد وذلك استعدادًا لطرحه خلال الفترة القليلة المقبلة، ومن أبرز هذه الأغاني "حالتي صعبة"، التي يتعاون فيها مع الشاعر إيهاب عبد العظيم، والملحن عمرو الشاذلي والموزع محمد شفيق.

 

وأغنية "قربلي" ويتعاون فيها مع الشاعر أيمن عز، وهي من ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق، وأغنية "وردي" من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، توزيع محمد شفيق.


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