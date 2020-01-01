الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة التي طلبها "فايلر"

الخميس 23/يوليه/2020 - 03:55 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
محمد الدمتناوي
يرغب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في حسم صفقة رمضان صبحي لاعب الفريق والمعار من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، بصورة نهائية خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويرغب مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في حسم الصفقة في أسرع وقت، وخصوصًا بعد إعلان مواعيد نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قد أعلن عن إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم العاشر من أكتوبر المقبل، في حال تأهل المارد الأحمر سيغيب اللاعب عن المباراة النهائية.

ومن المقرر أن تنتهي إعارة رمضان صبحي مع الأهلي بداية شهر أكتوبر المقبل، وهو الأمر الذي سيهدد مشاركة اللاعب مع الأحمر في مباريات الحسم.

ويلتقي الأهلي أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتقام مباراة الذهاب في الخامس والعشرين من سبتمبر، بينما ستقام لقاء الإياب يوم الثاني من أكتوبر.

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