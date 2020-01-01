الزمالك يزف بشرى سارة لجماهيره

الخميس 23/يوليه/2020 - 03:00 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
الفجر الرياضي
حسم نادي الزمالك ملف تجديد عقد نجم الفريق خلال الفترة الحالية، في إطار خطة الإدارة البيضاء للحفاظ على القوام الأساسي للفريق الأبيض، استعدادًا للمنافسة على كافة البطولات في الموسم الجديد.

ونجح مسئولو الزمالك في الاتفاق مع فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق على تجديد عقده مع القلعة البيضاء والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ليغلق الباب أمام التكهنات بخصوص رحيله عن صفوف الفريق الزملكاوي.

وتحدث أمير مرتضى المشرف العام على الكرة والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق مع فرجاني ساسي وطلبوا منه تمديد عقده مع الفريق الأبيض والاستمرار معه في الموسم المقبل.

ويؤجل فرجاني ساسي مناقشة أي أمور مالية بشأن تجديد عقده مع الفريق حتي الإنتهاء من دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك لعودة منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها 6 أغسطس المقبل، كما تنتظر الفريق الأبيض مواجهة نارية ضد الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال خلال شهر سبتمبر المقبل.

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