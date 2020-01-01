The Hunt.. الفيلم الذي آثار الجدل في الولايات المتحدة الأميركية في دور العرض المصرية حاليًا

الخميس 23/يوليه/2020 - 02:48 م
The Hunt
The Hunt
أحمد رمضان متولي

بعد أن أثار حالة من الجدل في الولايات المتحدة الأميريكية لما يراه البعض، أنه يحمل تلميحات سياسية، ينطلق فيلم الرعب والإثارة The Hunt الذي تقوم شركة فورستار بتوزيعه في دور العرض المصرية ابتداءً من 22 يوليو الجاري.

 

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من 12 فرداً يستيقظون من نومهم ليجدوا أنفسهم في منطقة نائية، لا يتذكرون متى وكيف انتهى بهم الأمر إلى هذا المكان، ولا يعرفون أنهم قد تم اختيارهم بعناية من قبل مجموعة من الأثرياء الذين قاموا بمطاردتهم وخطفهم.

 

ما أثار الجدل حول الفيلم هو تقديمه لفئتين من الناس، الخاطفين والمخطوفين، وما يحدث بينهما من صراعٍ دامٍ، وهو ما رأى فيه البعض، وعلى رأسهم الرئيس الأميريكي دونالد ترامب، تلميحاً غير مقبول لكون هاتين الفئتين يمثلان المؤيدين لترامب والمعارضين له. وهو الأمر الذي نفاه صناع الفيلم مؤكدين كونه لا يحمل أية تلميحات سياسية سواء مؤيدة أو معارضة، وبكونه مجرد فيلم ينتمي لنوعية المأساة التي تحمل قدراً من الإثارة والرعب.

 

الفيلم من إخراج كريج زوبل، وتأليف نيك كوس وديمون ليندلوف، مؤلف المسلسلين الشهيرين Lost، وTheLeftovers، وبطولة هيلاري سوانكالفائزة بجائزتي أوسكار وجولدن جلوب كأفضل ممثلة عن فيلمي Golden Dollar Baby، وBoys Don’t Cry، وبيتي جيلبين وآريك بارينهولتز وإيمي ماديجانوإيما روبرتس وإيثان سوبلي.

 

ينطلق الفيلم في دور العرض المصرية من خلال شركة فور ستار، برجاء مراجعة مواعيد الحفلات مع دور العرض.

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