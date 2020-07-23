عاجل.. شعبة الذهب تكشف أسباب ارتفاع الأسعار في مصر

قال ايهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات في الغرف التجارية، إن هناك عدد من الأسباب وراء الارتفاع الغير مسبوق في اسعار الذهب خلال الفترة الحالية وتتمثل فيما يلي :





- ضخ ٢,٦ مليار دولار في الصناديق الاستثمارية الخاصة بالذهب في خلال أسبوع .

- وصول الدولار إلى أدني مستوي له منذ ٤ أشهر.

- عدم وضوح الرؤية في مواجهة ڤيروس كورونا فيأمريكا و زياده عدد المصابين المستمر الأمر الذي يهدد بتباطؤ اقتصادي خلال الفترة المقبلة.

- تراجع نتائج الأسهم الأمريكية للشركات الرائدة للربع الثاني من ٢٠٢٠ و هو الربع الذي انتشر فيه ڤيروس كورونا مما تسبب في اتجاه المستثمرين للملاذ الأمن وهو الذهب.









وحول ما يجول في عقول المواطنين حول مدى مناسبة الوقت لشراء الذهب خلال الفترة الحالية أوضح "واصف"

أن الذهب سوف يشهد تصاعد سعري بشكل متكرر خلال الفترة المقبلة و قد يكسر حاجز أعلي سعر له عالميآ خلال هذا الاسبوع، حيث لا يوجد اي مؤشر أو دليل حاليًا يدعم هبوطه.







وارتفعت أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات الصباحية اليوم الخميس 23-7-2020، بقيمة 7 جنيهات للعيار وذلك استكمالا لارتفاعاته التاريخية خلال تعاملات أمس، ليرتفع سعر جرام 21 في محلات الذهب وسوق الصاغة إلى 839 جنيهًا ، وهو أعلي سعر يحققه المعدن الأصفر محليًا حتى الآن، وجاءت الأسعار الآن على النحو التالي:

عيار ١٨ : 719.15 عيار ٢١ : 839 عيار ٢٤ : 958.85 الجنيه الذهب : 6712 السعر العالمي : 1884





وعالميا استقر الذهب يوم الخميس قرب أعلى مستوى في تسعة أعوام إذ عزز تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن بينما يتطلع المستثمرون للتحوط من التضخم المحتمل مع تنفيذ خطط تحفيز إضافية لمساعدة الاقتصادات التي ضربتها الجائحة.





وبحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1874.21 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما شهد تراجعا في وقت سابق من الجلسة بسبب عمليات بيع متوسطة الشدة لجني الأرباح إثر بلوغ الأسعار أعلى مستوياتها منذ سبتمبر أيلول 2011 عند 1876.16 دولار للأوقية. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1875.50 دولار للأوقية.









وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا ”في ظل تزايد التوتر بين الولايات المتحدة والصين واستمرار تراجع عائدات السندات الأمريكية وضعف الدولار الجلي، تبقى مبررات ارتفاع أسعار الذهب قوية“.









وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 1.1 بالمئة إلى 22.79 دولار للأوقية بعد أن كانت قد وصلت لقرب أعلى مستوى لها في سبع سنوات مدفوعة بآمال إنعاش الأنشطة الصناعية.









وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 920.40 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2150.68 دولار للأوقية.



