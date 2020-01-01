عاجل.. الأرصاد تحذر : موجة حارة تضرب البلاد غدا

الخميس 23/يوليه/2020 - 02:12 م
بوابة الفجر
كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس الغد الجمعة، حيث وتوقعوا أن يكون حارًا رطبًا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة، مع نزول الشبورة المائية صباحا.

وكما أكدوا أن السواحل الشمالية، ستشهد نزول الشبورة المائية صباحا، والطقس والرياح معتدلين، فيما تنشط الرياح أحيانا، وتصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري إلى 80 %.

وقال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وتوقعات بنشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي لإضطراب الملاحة البحرية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود ليلاً طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة بالقاهرة فالعظمى هي 36 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 ، ومطروح العظمى 29 والصغرى 21 ، وسوهاج العظمى 39 والصغرى 25، وقنا العظمى 40 والصغرى 27 ، والأقصر العظمى 40 والصغرى 28، وأسوان العظمى 41 والصغرى 29.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الارصاد

أخبار تهمك

الأهلي يتلقى ترشيحات للتعاقد مع هداف الدوري الصيني

منذ ساعة و 21 دقيقة

جوارديولا يستقر على الراحلين عن السيتي هذا الصيف

منذ أقل من ساعة

الأماكن المغلقة.. المصل واللقاح يحذر من خطورة نقلها لكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

قائد الزمالك يتلقى عرضا مغريا من الدوري السعودي

منذ ساعة الا ربع

بيان مهم من مجلس الوزراء بشأن صلاة عيد الأضحى

منذ أقل من ساعتين

"أمور في غاية الخطورة".. رسائل السيسي خلال الاحتفال بذكرى ثورة يوليو

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يكشف عن أول صفقات الزمالك الصيفية

منذ أقل من ساعتين

توضيح عاجل من مجلس الوزراء بشأن القرارات الأخيرة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ يومين

تركي آل الشيخ يدعو عبدالرحمن أبوزهرة للمشاركة في فيلمه: "شرفنا ووافق على الورق"

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة تبادلية نارية بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. الحكومة تعلن قرارها بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب بأسواق الصاغة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

لامبارد يكشف سبب مشادته مع كلوب

منذ حوالي 3 ساعات

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:33 م

بيان مهم من مجلس الوزراء بشأن صلاة عيد الأضحى

"أمور في غاية الخطورة".. رسائل السيسي خلال الاحتفال بذكرى ثورة يوليو

11:23 ص

جوارديولا يستقر على الراحلين عن السيتي هذا الصيف

01:30 م

شوبير يكشف عن أول صفقات الزمالك الصيفية

12:29 م

صفقة تبادلية نارية بين برشلونة ومانشستر سيتي

12:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً