قبل طرح الألبوم.. تعرف على تفاصيل تعاون إليسا مع أمير طعيمة

يتعاون الشاعر أمير طعيمة، مع الفنانة إليسا، في ألبومها الجديد "صاحبة رأي" والمقرر طرحه يوم 1 أغسطس المقبل، وذلك من خلال أغنيتين ضمن أغاني الألبوم.

تحمل الأغنية الأولى عنوان "حبه إهتمام" من كلمات الشاعر أمير طعيمة، ألحان زياد برجي، توزيع أحمد إبراهيم.

والأغنية الأخرى تحمل عنوان "أنا شبه نسيتك" من كلمات أمير طعيمة، ألحان وليد سعد، توزيع أحمد إبراهيم.

يضم الألبوم 17 أغنية، 11 منهم باللهجة المصرية، والباقي باللهجة اللبنانية وهو من إنتاج وتوزيع شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، وحتى الآن لم تصور إليسا أي كليبات للأغاني.

وينشر "الفجر الفني" أسماء أبرز أغاني ألبوم إليسا الجديد، وهم "صاحبة رأي" من كلمات الشاعر أسامه مصطفى، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع هادي شرارة، و"هعتبرك مت" من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، وأغنية "وأنت قصادي" من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، وأغنية "هنغني كمان وكمان" كلمات: شادي نور ألحان: محمد يحيي فواصل موسيقه: محمد يحي توزيع: إلهامي دهيمة، وأغنية "قهوة الماضي" كلمات: سهام الشعشاع ألحان: محمد رحيم توزيع: كميل الخوري ميكس: إدوار مونييه و"على حس حكايتنا" من كلمات وألحان رامي جمال، وتوزيع وسام عبد المنعم.

ويتعاون مع إليسا في الألبوم عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم بهاء الدين محمد، أمير طعيمة، أسامة مصطفى، شادي نور، أحمد زعيم، محمد يحيى، إلهامي دهيمة، نور، أحمد عبد السلام، هادي شرارة.