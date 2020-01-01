موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:57 م
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
محمد الدمتناوي
سقط نادي مانشستر يونايتد في فخ التعادل أمام نظيره وست هام، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

التعادل الإيجابي منح مانشستر يونايتد خطوة ذهبية وهي التواجد في المركز الثالث، بعد سقوط تشيلسي أمام ليفربول بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره ليستر سيتي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي على أرضية ملعب كينج باور ستاديوم.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت الإمارات.

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