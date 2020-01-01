مجهولون يختطفون ناشطة ألمانية في العراق

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الخميس، اختطاف مواطنة ألمانية تعمل في مجال الثقافة والفنون، حسبما ذكر موقع قناة روسيا اليوم.

وأجرت وزارة الثقافة العراقية، اتصالات مكثفة مع الجهات المعنية بشأن عملية الاختطاف التي تعرضت لها مؤخرا ببغداد المواطنة الألمانية.

وقالت وزارة الثقافة العراقية، في بيان صحفي: "نتابع باهتمام بالغ قضية اختطاف صديقة العراق والعراقيين الناشطة الثقافية الألمانية، هيلا ميوس، التي اختطفتها جهة مجهولة في منطقة الكرادة ببغداد".

وطالب الوزارة العراقية ببذل المزيد من الجهود لإطلاق سراح الناشطة العاشقة لبغداد، والتي عرفت بمواقفها المساندة لعودة الحياة الثقافية، والفنية إلى عافيتها.

وأضافت وزارة الثقافة العراقية، أن "مثل هذه الحوادث تقوض الجهود الكبيرة التي يقدمها صناع الحياة في هذا البلد، والتضحيات الكبيرة التي بذلها مقاتلونا الأبطال في الدفاع عن الإنسانية ضد الإرهاب، فضلا عن أنها تشوه الصورة الجميلة المعروفة عن الإنسان العراقي بكرمه وعطائه، خاصة وأن هيلا ميوس، كانت جسرا بين المثقفين العراقيين ومثقفي العالم".

وكانت وزارة الثقافة العراقية، ناشدت كل من له علاقة بهذه القضية أن يستجيب لصوت الإنسانية النابض، ويكون عونا للخيرين من أبناء هذا الشعب في عودة الحرية لصديقة الثقافة العراقية ميوس.