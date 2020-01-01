اجتماع مرتقب في الأهلي الثلاثاء المقبل

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:54 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
الفجر الرياضي
يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى في الواحدة ظهر الثلاثاء المقبل اجتماعا مهم عبر "الفيديو كونفرانس" لمناقشة عدة أمور خاصة بالقلعة الحمراء، سواء على الصعيد الإنشائى أو الخدمى أو الرياضى.

كما يعتمد المجلس التغييرات البسيطة المُقرر إجراؤها فى قطاع الناشط الرياضى والتى انتهى منها محمود الخطيب رئيس النادي خلال اجتماعاته الأخيرة والمُتتالية مع رؤوف عبد القدر رؤوف مدير النشاط، ويبحث المجلس كذلك ملفات أخرى خاصة بالعملية الإنشائية التى تتم حالياً على قدم وساق فى مقر الجزيرة وفرعى مدينة نصر والجزيرة.

ويأتى اجتماع مجلس الأهلى قبل عدة ساعات من ودية الفريق أمام الجونة المقرر لها الخامسة والنصف من مساء نفس اليوم بالتتش.

على صعيد أخر، تفقد محمود الخطيب فرع النادى بمدينة نصر أمس، الأربعاء، للاطمئنان على أعمال التطوير ومتابعة إنجاز المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن الخطة الإنشائية التى وضعها مجلس الإدارة لتقديم أفضل الخدمات التى تليق بعضو الجمعية العمومية لنادى القرن.

 وحرص الخطيب على متابعة الأعمال الخاصة بأسوار النادى الجديدة التى تأتى استكمالا للبوابة الرئيسية التى تم افتتاحها فى وقت سابق، كما تفقد الخطيب أرض الجراج السطحى الجديد الذى تتواصل أعمال تشييده حاليا بهدف إنجازه فى أقرب وقت لإنهاء أزمة تكدس السيارات.



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