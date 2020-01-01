مصرع 2 وإصابة 17 في حوادث متفرقة بالبحيرة

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:52 م
ارشيفية
ارشيفية
إسلام أمين
لقي عجوز وسيدة مصرعهما بينما أصيب 17 شخصا آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع 6 حوادث تصادم بنطاق مراكز وادي النطرون وإدكو والنوبارية وإيتاي البارود، وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين للمستشفيات العامة لتلقي العلاج اللازم.

البداية تلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد هشام مبروك مدير إدارة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارتين ملاكى بالكيلو 120 بطريق الضبعة اتجاه القاهرة، أسفر عن إصابة 5 أشخاص وهم كل من "خالد سيد زكريا" 50 عامًا، "رقية أحمد فوزى" 6 سنوات، "أحمد فوزى تهامى" 34 عامًا، "هالة سعد الرشيدى" 30 عامًا، و"سامية محمد عليوه" 58 عامًا، وجارى عمل الاسعافات الأولية.

كما لقيت سيدة في العقد الخامس من العمر مصرعها، في حادث انقلاب سيارة نصف نقل طريق "إدكو - الإسكندرية"، أمام نزلة كوبرى المعدية، وبالإنتقال والفحص تبين مصرع "أم السعد عبد المجيد خلفية" 48 عامًا، ومقيمه بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي المركزي بإدكو، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تهميدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث عبور مشاة بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوى أمام مدخل مدينه السادات، وبالإنتقال والفحص تبين أثناء عبور "زايد محمد العيسوى" 62 عامًا ومقيم بمحافظة المنوفية، صدمته سيارة وتوفي في الحال وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بمستشفي وادي النطرون المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كما تلقي مأمور مركز شرطة إدكو، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الدولى الساحلى أمام قريه المعدية، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وهم كل من "حمدى محمد ابراهيم" 55 عامًا، ومقيم بشبين الكوم بالمنوفية، "اسلام حمدى محمد" 25 عامًا، "عزيزة عباس عبد النبى" 51 عامًا، "أحمد حمدى محمد ابراهيم" 22 عامًا، وجاري تقديم الإسعافات الطبيبة اللازمة لهم.

وفي سياق متصل، أصيب 3 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ملاكى بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوى أمام مدخل النوبارية، وهم كل من "وائل عبد الفتاح شومان" 42 عامًا، "أدهم وائل عبد الفتاح" 11 عامًا، "أمل جمال محمد" 31 عامًا، وجارى عمل الاسعافات الأولية للمصابين بمستشفي غرب النوبارية المركزي، وتحررت المحاضر اللازمة بالوقائع وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفي إيتاي ايتاى البارود المركزى، يفيد بوصول مصابين بحادث، وعلي الفور انتقل ضباط المباحث بمركز شرطة إيتاي البارود، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة.

والمصابون هم كل من: "أحمد محمد البسطويسى" 50 عامًا، "رانيا أمين محمد" 34 عامًا، "مروان محمد فوزى" 9 سنوات، "رولا محمد فوزى" 11 عامًا، و"أمين محمود شندى" 50 عامًا، جارى عمل الاسعافات الاولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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