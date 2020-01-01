التعليم: المدارس الدولية التي تدرس بالنظام البريطاني تقدم خدمة متميزة بتكلفة مناسبة

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:50 م
اللقاء
اللقاء
الفجر
ناقشت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آليات العمل، والاستعدادات للعام الدراسي الجديد في المدارس الدولية، وذلك خلال لقائها مع مديري المدارس الرسمية الدولية الحكومية. 

وفي بداية الاجتماع، رحب الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين بالحضور، مشيدًا بالدور المهم الذي تلعبه مؤسسة أصحاب المدارس الدولية في تقديم الدعم الفني كمسئولية مجتمعية لخدمة الوطن، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال بروتوكول وقرار وزاري ينظم العمل بهذه المدارس.

وأكد أن المدارس الرسمية الدولية التي تعمل على تدريس المنهج بالنظام البريطاني ترتكز فلسفتها على تقديم خدمة تعليمية متميزة بتكلفة مناسبة لشريحة من المجتمع المصري، وذلك بدعم فني من مؤسسة أصحاب المدارس الدولية.

وقال: إن اختيار المعلمين لهذه المدارس يتم من خلال عقد اختبارات لاختيار أفضل العناصر التي تمتلك مهارات تناسب العمل بالمدارس الدولية، مؤكدًا على أن الوزارة حريصة على نجاح المشروع.

وشدد على مديري المدارس بالتواصل الدائم والبناء مع أولياء الأمور لطمأنتهم على انتظام العملية التعليمية بهذه المدارس، وتوفير التجهيزات اللازمة.

وفي ضوء عرض تقارير الأداء تم إحالة أحد مديري المدارس للتحقيق وإنهاء مأموريتها وعودتها إلى جهة عملها الأصلية. 

وتحدث الأستاذ حسن عبد المنعم عن دور مؤسسة أصحاب المدارس الدولية فى توفير المناهج الدراسية واعتمادها، وإعداد الفصول، بالإضافة إلى اختيار وتدريب المعلمين بهذه المدارس على طرق التدريس الحديثة، وتوفير التجهيزات اللازمة لهذه المدارس بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

ومن جهتها أوضحت المهندسة أمل صابر رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، بأنه تم ترشيح مدرسة جديدة بمحافظة الجيزة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم؛ لتشغيلها لصالح المدارس الرسمية الحكومية الدولية، كما تم الانتهاء من مدرسة مصطفى النحاس لاستقبال طلاب العام الدراسي الجديد 2020-2021.

كما أضافت أن هذه المدارس تقدم نوعية مختلفة من التعليم لذلك توفر الوزارة بالتعاون مع مؤسسة أصحاب المدارس الدولية التجهيزات المناسبة لها، مؤكدًة على التنسيق الدائم مع المديريات التعليمية التى تتواجد بها هذه المدارس وتقديم الدعم الكامل لها.

كما ناقش الاجتماع استعدادات المدارس الرسمية الدولية الجديدة للعام الدراسى الجديد، والاطمئنان على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب.

والجدير بالذكر، أن عدد المدارس الرسمية الحكومية الدولية (11) مدرسة، وجار العمل بإقامة مدرسة جديدة بالزقازيق بمحافظة الشرقية، ومدرسة أخري بمحافظة الجيزة من خلال الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

حضر الاجتماع الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص والدولى، والدكتورة فاطمة الزهراء مدير عام المدارس الرسمية والرسمية الدولية، والأستاذ حسن عبد المنعم المدير التنفيذى لمؤسسة المدارس الدولية؛ والسادة مديرى المدارس الرسمية الحكومية الدولية.

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