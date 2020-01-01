إعدام كمية كبيرة من اللحوم والدواجن الفاسدة بالمطرية

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:42 م
ارشيفية
ارشيفية
داليا عادل
أمرت نيابة المطرية الجزئية، اليوم الخميس حجز صاحب ثلاجة لحوم ودواجن فاسدة 24 ساعة على ذمة التحريات، وطالبت بسرعة إجراءات تحريات المباحث حول الواقعة.

ووجهت النيابة تهمة الغش التجارى لجمهور المستهلكين، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات وإعدامها.

الباداية تعود عندما تمكن قسم شرطة المطرية من ضبط صاحب ثلاجة لحوم غير مرخصة كائنة بدائرة القسم، لحيازته على كمية قدرها 3،955 طن "دواجن - مفروم – هياكل" - 459 كيلو جرام "لحوم"، مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وطرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بما تقدم.


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ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، مرتكب واقعة سرقة مجموعة كبيرة من المصوغات والمبالغ المالية وإعادتها لمالكها في منطقة النزهة. 

وتلقى قسم شرطة النزهة بلاغا من (صيدلى، مقيم بدائرة القسم).. بإكتشافه كسر كالون الشقة سكنه وسرقة 2 خزينة صغيرة الحجم بداخلهما (كمية من المشغولات الذهبية والألماظ تقدر قيمتهم بمبلغ 2 مليون جنيه- ساعة ذهب - مبلغ مالي 520 ألف جنيه- 1500 دولار - بعض الأوراق).

وأسفرت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة (مسجل شقى خطر "سرقات عامة" مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصرأول).

وكشفت التحريات عن أن المذكور يختبئ بإحدى الشقق السكنية بنطاق محافظة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن الإسكندرية، تم استهدافه وضبطه حال تواجده بشقة مستأجرة كائنة بمنطقة العصافرة بدائرة قسم شرطة المنتزة أول.

وعثر بداخل الشقة على (طبنجة وبخزينتها 5 طلقات لذات العيار- مجموعة من الأدوات التي يستخدمها المذكور في ممارسة نشاطه الإجرامي - مشغولات ألماظ "من متحصلات الواقعة" - 4 جواز سفر باسم المجني عليه وزوجته - 19 ساعة يد رجالي "جارٍ التوصل لمالكيها" - مبالغ مالية "عملات مختلفة").

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الكالون" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وأقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع.

وتم بإرشاده ضبط سيارتين "إحداهما من متحصلات واقعة السرقة، والأخرى المستخدمة في ارتكاب الواقعة" وأضاف بتخلصه من الخزينتين المستولى عليهما بإلقائهما بالطريق العام عقب الاستيلاء على محتوياتهما وأنه قام بتصريف باقي المسروقات من مصوغات ذهبية بمعرفة (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة الشروق "لها معلومات جنائية" ومطلوب التنفيذ عليها في 5 أحكام).

وتم ضبطها وأيدت أقوال المتهم الأول، حيث تم بإرشادهما ضبط باقي المسروقات والمصوغات الذهبية المستولى عليها لدى عملاء الثانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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