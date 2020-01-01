قائد الزمالك يتلقى عرضا مغريا من الدوري السعودي

طلب حازم إمام الظهير الأيمن وقائد نادي الزمالك من إدارة النادي أن يتم حسم مصيره بشكل نهائي مع الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.





وشهدت الساعات القليلة الماضية وصول عرض سعودي ضخم من أحد كبار الدوري لضم حازم إمام في الصيف وذلك عن طريق أحد وكلاء اللاعبين.





ولم يعط حازم إمام أي رد على العرض السعودي الذي وصل له حيث طلب أن يحصل على مهله حتى يحسم مصيره مع الزمالك أولا.





وتواصل قائد الزمالك مع مسئولو النادي الأبيض لمعرفة موقفهم من تجديد عقده أو رحيله بشكل نهائي في الأيام المقبلة.





وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك قد طالب إدارة النادي بتجديد عقد حازم إمام الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري نظرا لحاجته له في الفريق لكن الأبيض لم يحسم ذلك الأمر بعد.











