قائد الزمالك يتلقى عرضا مغريا من الدوري السعودي

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:36 م
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
طلب حازم إمام الظهير الأيمن وقائد نادي الزمالك من إدارة النادي أن يتم حسم مصيره بشكل نهائي مع الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشهدت الساعات القليلة الماضية وصول عرض سعودي ضخم من أحد كبار الدوري لضم حازم إمام في الصيف وذلك عن طريق أحد وكلاء اللاعبين.

ولم يعط حازم إمام أي رد على العرض السعودي الذي وصل له حيث طلب أن يحصل على مهله حتى يحسم مصيره مع الزمالك أولا.

وتواصل قائد الزمالك مع مسئولو النادي الأبيض لمعرفة موقفهم من تجديد عقده أو رحيله بشكل نهائي في الأيام المقبلة.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك قد طالب إدارة النادي بتجديد عقد حازم إمام الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري نظرا لحاجته له في الفريق لكن الأبيض لم يحسم ذلك الأمر بعد.



أخبار تهمك

"أمور في غاية الخطورة".. رسائل السيسي خلال الاحتفال بذكرى ثورة يوليو

منذ حوالي 3 ساعات

الأماكن المغلقة.. المصل واللقاح يحذر من خطورة نقلها لكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

توضيح عاجل من مجلس الوزراء بشأن القرارات الأخيرة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب بأسواق الصاغة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. الحكومة تعلن قرارها بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

منذ حوالي 19 ساعة

قائد الزمالك يتلقى عرضا مغريا من الدوري السعودي

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يتلقى ترشيحات للتعاقد مع هداف الدوري الصيني

منذ ساعة و 22 دقيقة

صفقة تبادلية نارية بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. الأرصاد تحذر : موجة حارة تضرب البلاد غدا

منذ 10 دقائق

بيان مهم من مجلس الوزراء بشأن صلاة عيد الأضحى

منذ أقل من ساعتين

شوبير يكشف عن أول صفقات الزمالك الصيفية

منذ أقل من ساعتين

لامبارد يكشف سبب مشادته مع كلوب

منذ حوالي 3 ساعات

جوارديولا يستقر على الراحلين عن السيتي هذا الصيف

منذ أقل من ساعة

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:33 م

بيان مهم من مجلس الوزراء بشأن صلاة عيد الأضحى

عاجل.. الأرصاد تحذر : موجة حارة تضرب البلاد غدا

02:12 م

"أمور في غاية الخطورة".. رسائل السيسي خلال الاحتفال بذكرى ثورة يوليو

11:23 ص

جوارديولا يستقر على الراحلين عن السيتي هذا الصيف

01:30 م

شوبير يكشف عن أول صفقات الزمالك الصيفية

12:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً