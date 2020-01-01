بعد تصدره التريند.. تعرف على تفاصيل ألبوم إليسا الجديد

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طرحت ملكة الإحساس إليسا أولى أغنياتها من ألبومها الجديد "صاحبة رأي"، وذلك عبر على أبليكيشن "Deezet MENA"، من إنتاج روتانا، وعلى أن يكون طرح الأغنية الجديدة على موقع الفيديوهات الشهير تويتر في تمام الساعة السابعة.





يعتبر ألبوم الفنانة اللبنانية ليس عاديا حسب قولها عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، حيث تزامن صدوره بعد الأحداث والتحديات التي يواجهها لبنان، ويأتى إصدار الألبوم لمواصلة إثبات أن لبنان يتفوق فى إحلال السلام والسعادة للعالم.





وقالت إليسا عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر :"سنة 2020 ليست عادية…العالم كله يتغيّر وبلدي لبنان يواجه أزمة حرجة على جميع المستويات…لكن بصرف النظر عن كل شيء…قررت أن أقوم بأفضل ما يمكنني فعله…أن أستثمر في الأمل".





وتابعت: "بغض النظر عن الوضع الحالي وكل التغيرات…قررت إطلاق ألبومي لإثبات أن لبنان متميّز في نشر السعادة والسلام حول العالم.. أغنية صاحبة رأي ستصدر عبر تطبيق ديزر الساعة الثانية ظهراً وعبر قناة روتانا الساعة 8 مساء…أحبكم جميعاً".





وأشارت الفنانة إلى ما تمر به قائلة:" أول مسيرتي كانت صعبة بسبب الانتقادات، بس تخطيت كل شي بقوة ولأنو "أبويا علّمني ما خافش ودايماً أواجه قدري".

اليوم عم بحتفل بعشرين سنة نجاح الحمدلله وضميري مرتاح. ليش؟ لأنو بدل ما كون ضحية، قررت كون ‎صاحبة رأي".





ويضم ألبوم الفنانة اللبنانية، 17 أغنية، منهم إحدى عشر أغنية باللهجة المصرية، والباقي باللهجة اللبنانية وهو من إنتاج وتوزيع شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، وأحتل تريند تويتر في عدد من دول الوطن العربي منهم مصر ولبنان والجزائر، وذلك بعد طرح البوستر الدعائي لألبومها الجديد.





والجدير بالذكر أن الفنان رامي جمال يتعاون مع الفنانة إليسا في ألبومها الجديد، وتتعاون مع عدد كبير من الموزعين والشعراء والموزعين منهم أسامة مصطفى، سامر أبو طالب، هادي شرارة، بهاء الدين محمد، مدين، أحمد عبد السلام، ملاك عادل، شادي نور، محمد يحيي، إلهامي دهيمة، سهام الشعشاع، محمد رحيم، كميل الخوري، رامي جمال.

