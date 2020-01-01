ضبط 24 طن "مخلل" فاسد في حملة تموينية ببني سويف

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:35 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
شّدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم الخميس على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميًا موجهًا بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته لجهود التموين في هذا الشأن من خلال التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين، حيث تم تنفيذ حملة رقابية وتفتيشية مكبرة مشتركة مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بناحية مركزي سمسطا الواسطي، حيث أسفرت عن ضبط ٢٤ طن مخلل غير صالح للإستهلاك الآدمي بقرية العسكري بسمسطا.

وتم ضبط ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص ببندر الواسطي وبحوزته ١٠٠٠كيلو جرام سكر مجهول المصدر، وضبط ٥٠ كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية، وضبط و١٥٠٠ علبة سجاير قام أحد التجار بتجميعها لإعادة بيعها في السوق السوداء، وضبط عدد ٥٠ منظم بوتاجاز مجهولة المصدر، وضبط عدد ١٥٠ علبة جبنه منتهية الصلاحية، وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت، أمس الأربعاء، عن خروج 602 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 30075 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 667 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 41 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر  أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 89745 حالة من ضمنهم 30075 حالة تم شفاؤها، و4440 حالة وفاة.

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