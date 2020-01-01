برلماني: كلمة السيسي في 23 يوليو خارطة طريق لمواجهة التحديات

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:35 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، رسائل عديدة، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لثورة ٢٣ يوليو، قائلًا بأن الدولة تستمد منها الإصرار والإرادة لتحقيق مستقبل مشرق للجيل الحالي والأجيال القادمة، والسعي لتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة وملحمة تنموية فريدة لبناء وطن قوي.

من جانبه، وصف حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب، والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة احتفالات مصر بالذكرى الـ 68 لثورة 23 يوليو، بأنها خارطة طريق واضحة العالم تؤكد قدرة مصر وجيشها البطل وشعبها العظيم على مواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات التي تحاك ضد مصر داخليًا وخارجيًا من قوى الشر والإرهاب والظلام.

وقال "أبو جاد" في بيان له، اليوم، إن الرئيس السيسي كان واضحًا وحاسمًا كعادته دائما عندما أكد أن ما يدور حولنا أمور بالغة الخطورة تتطلب أن يكون المصريون جميعا علي قلب رجل واحد، مؤكدًا أنه يجب علينا جميعًا أن نعى هذه الأمور جيدًا.

وناشد عضو مجلس النواب، الشعب المصري العظيم داخل مصر وخارجها الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة الحكيمة للزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلف قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة والوطنية وجميع مؤسسات الدولة المصرية لمواجهة كل من يحاول المساس بأمن واستقرار الدولة المصرية، مؤكدًا أن المصريين هم خط الدفاع الأول عن أمن واستقرار مصر وهذا ما أكده التاريخ للعالم كله.

أبرز محطات عزتنا

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه بتوجيه خالص التحية إلى رموز الثورة الرئيس الراحل محمد نجيب، وقائدها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر خالد الذكر.

وقال الرئيس السيسي، إن ثورة 23 يوليو 1952، ستبقى أحد أيام مجدنا وأبرز محطات عزتنا.. دائما ما كان احتفالنا بذكرى ثورة يوليو المجيدة لم يقتصر على تغيير الحالة المصرية وإنما امتد ضياؤها لشمل قارتنا الإفريقية والمنطقة العربية.

عقيدة مصر

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس، أن عقيدة مصر مبنية على احترام الآخر واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حقوقها ومكتسباتها.

بناء وطن قوي

وتابع السيسي، أنه في ظل استكمال روح ثورة يوليو وأهدافها السامية، فإن الدولة ماضية في تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة وملحمة تنموية فريدة لبناء وطن قوى متقدم في جميع المجالات من خلال إقامة المشروعات القومية الكبرى في كافة أرجاء الوطن.

مصر مُحاطة بأمور في غاية الخطورة

ولم يغفل الرئيس عن إيضاح كافة الأمور، قائلًا؛ قد قدر الله لهذا الجيل أن يواجه تحديات لم تمر بها مصر في تاريخها الحديث، فما يدور حولنا من أمور بالغة الخطورة، تتطلب أن يكون المصريون على قلب رجل واحد لعبور الأزمات على النحو الذي يحمي أمنها، مشددًا على أن تهديدات الأمن القومي تجعلنا أكثر حرصًا لامتلاك القدرة الشاملة، وتجعل من الاصطفاف الوطني أمرًا حتميًا.

حماية الحقوق التاريخية

وأوضح الرئيس أن مصر قادرة وقت الحاجة على اتخاذ إجراءات لحماية حقوقها التاريخية، مشددًا على أهمية المرحلة الحالية التي تمر بها مصر.

العزم والإصرار من ثورة يوليو 

وحول ثورة يوليو، أشار الرئيس، إلى أنها مناسبة نستمد منها العزم والإصرار والإرادة لتحقيق مستقبل مشرق للجيل الحالي والأجيال القادمة.

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