عمرو الليثي يهنئ محمد صلاح لحصوله علي الدوري الإنجليزي: "وجهة مشرفة لمصر يا فخر العرب "

نشر الإعلامي عمرو الليثي، صورة للاعب كرة القدم المصري محمد صلاح وذلك لتقديم التهنئة له لحصوله علي لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب ٣٠ عاما، وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق "الليثي" علي الصورة لتقديم التهنئة لمحمد صلاح قائلاً :"مبروك لمحمد صلاح الحصول على الدوري الإنجليزي بعد غياب دام 30 سنة فعلاً وجهة مُشرفة لمصر يا فخر العرب تحيا_مصر، فخر_العرب".

عمرو الليثي، هو نجل السيناريست والمنتج ممدوح الليثي، تخرج من المعهد العالي للسينما، كان لنشئتة وسط أسرة إعلامية كبيرة مثل أسرة الليثي أثر كبير في اهتمامه بالمجال الإعلامي بصفة عامة، على الرغم من إنه لم يعتمد على والده في مشوار حياته الإعلامية.