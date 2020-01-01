"قد الفراق" و"بحبك" تنضمان لقائمة أغاني فيلم "مش أنا" لتامر حسني

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:22 م
بوابة الفجر
نور طلعت

يضم الفنان تامر حسني، أغنيتين جديدتين لأغاني فيلمه الجديد"مش أنا" والذي يتبقى ساعات قليلة وينتهي فريق العمل من تصوير كافة مشاهدهم ليدخل الفيلم بعد ذلك في مراحل المونتاج حتى يكون جاهز للعرض.

الأغنية الأولى بعنوان"بحبك" وتحمل الطابع الرومانسي وهي من كلمات الشاعر محمد محسن، وألحان نجم ستار أكاديمي محمد سراج، ومن توزيع توما.

والأغنية الثانية تحمل عنوان "قد الفراق" وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، ومن لحن وتوزيع إسلام زكي.

وقرر حسني، أن يطرح الأغنيتين ضمن أحداث فيلمه الجديد، وأيضًا ضمن أغاني ألبومه المقبل الذي أوشك على الإنتهاء منه
.
قصة فيلم"مش أنا" بإختصار تدور حول حالة نفسية ما تصيب تامر حسني والذي يجسد دور "حسن"، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة "سوسن بدر" حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكنًا ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته.

فيلم "مش أنا" يسلط الضوء على شريحة كبيرة من الشباب الذين يتعرضوا لضغط نفسي واجتماعي والعواقب والتطورات بالإضافة إلى محاولة إيجاد حلول جادة".

ومن رسائل وأهداف الفيلم أنه يسلط الضوء على موضوعين مهمين، أولًا حول علاقة الآباء بأبنائهم، ف "مش أنا" يناقش هذه القضية في ظل التفكك الأسري السائد حاليًا وبُعد الأبناء عن الآباء ولكن مع كيفية معالجتها، والموضوع الآخر حول الضغوطات النفسية وعواقبها بالتغييرات الغريبة على الطبقه الفقيره الكادحه ".


يذكر أن الفيلم قصة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسني، ويشاركه في البطولة كل من ماجد الكدواني،حلا شيحة، سوسن بدر، أسما سليمان، ومن إخراج سارة وفيق، ومن إنتاج حسام حسني وسينيرچي وسكاي ليميت أحمد دسوقي.

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