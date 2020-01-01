جوارديولا يستقر على الراحلين عن السيتي هذا الصيف

استقر المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، على اللاعبين الذين سيرحلوا عن الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية، وذلك من أجل جلب صفقات جديدة قبل بداية الموسم الجديد.

وخسر مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم لصالح منافسه فريق ليفربول، حيث كان قد حقق اللقب في الموسمين الماضيين بشكل متتالي.

ويعد الأرجنتيني نيكولاس اوتاميندي أبرز الراحلين عن صفوف الفريق بعد عدم اقتناع جوارديولا بمستواه، وأيضاً أعلن النادي الإنجليزي عن رحيل ديفيد سيلفا وانهاء مسيرته مع الفريق.

وأصبح بنجامين ميندي ظهير الفريق الأيسر مهدد بالرحيل بعد كثرة إصاباته في الفترة الأخيرة، ويدرس السيتي رحيل جواو كانسيلو في حال تلقي عرض مالي يليق باللاعب البرتغالي.

وأيضاً يفكر بيب جوارديولا في حال التعاقد مع مدافعين بالتخلي عن جون ستونز بعد تراجع مستواه مع النادي خلال الموسمين الماضي والحالي.