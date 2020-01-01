11 واقعة سرقة.. اعترافات عصابة سرقة المتاجر بالقاهرة

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:17 م
سرقة
سرقة
داليا عادل
أدلى عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المتاجر باعترافات تفصيلية عن خطط ارتكاب 11 واقعة سرقة في القاهرة.

وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالي 35 ألف جنيه من متحصلات الواقعة بمسكنهم، وضبط الخزينة المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهم بالسرقة، كما إعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب حوادث سرقات المتاجر بإسلوب "كسر القفل".

وكانت تحريات قسم شرطة المطرية أكدت قيام 4 أشخاص "لهم معلومات مسجلة بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقة المتاجر بأسلوب " كسر الباب" 

وعقب تقنين الإجراءاتتم ضبطهم حال إستقلالهم سيارة نقل "ملك أحدهم وضبط بحوزتهم بندقية خرطوش – فرد خرطوش- فرد روسى – 13 طلقة نارية مختلفة الأعيرة - سلاح أبيض - مقص حديدى كبير الحجم - زرادية حديد - عتلات حديد - جاكوش كبير الحجم يستخدم في تكسير الخزن - كشاف يدوى كبير الحجم - كمامات قماش سوداء اللون.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه التحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة بإسلوب "كسر الباب" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم والسيارة المشار إليها.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

كشف ملابسات سرقة مشغولات ذهبية في النزهة

ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، مرتكب واقعة سرقة مجموعة كبيرة من المصوغات والمبالغ المالية وإعادتها لمالكها في منطقة النزهة. 

وتلقى قسم شرطة النزهة بلاغا من (صيدلى، مقيم بدائرة القسم).. بإكتشافه كسر كالون الشقة سكنه وسرقة 2 خزينة صغيرة الحجم بداخلهما (كمية من المشغولات الذهبية والألماظ تقدر قيمتهم بمبلغ 2 مليون جنيه- ساعة ذهب - مبلغ مالي 520 ألف جنيه- 1500 دولار - بعض الأوراق).

وأسفرت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة (مسجل شقى خطر "سرقات عامة" مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصرأول).

وكشفت التحريات عن أن المذكور يختبئ بإحدى الشقق السكنية بنطاق محافظة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن الإسكندرية، تم استهدافه وضبطه حال تواجده بشقة مستأجرة كائنة بمنطقة العصافرة بدائرة قسم شرطة المنتزة أول.
 
وعثر بداخل الشقة على (طبنجة وبخزينتها 5 طلقات لذات العيار- مجموعة من الأدوات التي يستخدمها المذكور في ممارسة نشاطه الإجرامي - مشغولات ألماظ "من متحصلات الواقعة" - 4 جواز سفر باسم المجني عليه وزوجته - 19 ساعة يد رجالي "جارٍ التوصل لمالكيها" - مبالغ مالية "عملات مختلفة").

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الكالون" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وأقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع.

وتم بإرشاده ضبط سيارتين "إحداهما من متحصلات واقعة السرقة، والأخرى المستخدمة في ارتكاب الواقعة" وأضاف بتخلصه من الخزينتين المستولى عليهما بإلقائهما بالطريق العام عقب الاستيلاء على محتوياتهما وأنه قام بتصريف باقي المسروقات من مصوغات ذهبية بمعرفة (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة الشروق "لها معلومات جنائية" ومطلوب التنفيذ عليها في 5 أحكام).
 
وتم ضبطها وأيدت أقوال المتهم الأول، حيث تم بإرشادهما ضبط باقي المسروقات والمصوغات الذهبية المستولى عليها لدى عملاء الثانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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