إليسا تطرح أولى أغنياتها "صاحبة رأي" من ألبومها الجديد

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طرحت الفنانة اللبنانية إليسا أولى أغنياتها من ألبومها الجديد "صاحبة رأي"، وذلك عبر على أبليكيشن "Deezet MENA"، من إنتاج روتانا.







ويضم ألبوم الفنانة اللبنانية 17 أغنية، منهم إحدى عشر أغنية باللهجة المصرية، والباقي باللهجة اللبنانية وهو من إنتاج وتوزيع شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات".





ويشار إلى أن الألبوم الجديد صاحبة رأي، أحتل تريند تويتر في عدد من دول الوطن العربي منهم مصر ولبنان والجزائر، وذلك بعد طرح البوستر الدعائي لألبومها الجديد.





والجدير بالذكر أن الفنان رامي جمال يتعاون مع الفنانة إليسا في ألبومها الجديد، وتتعاون مع عدد كبير من الموزعين والشعراء والموزعين منهم أسامة مصطفى، سامر أبو طالب، هادي شرارة، بهاء الدين محمد، مدين، أحمد عبد السلام، ملاك عادل، شادي نور، محمد يحيي، إلهامي دهيمة، سهام الشعشاع، محمد رحيم، كميل الخوري، رامي جمال