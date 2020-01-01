إليسا تطرح أولى أغنياتها "صاحبة رأي" من ألبومها الجديد

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:15 م
بوابة الفجر
شيماء يونس


طرحت الفنانة اللبنانية إليسا أولى أغنياتها من ألبومها الجديد "صاحبة رأي"، وذلك عبر على أبليكيشن "Deezet MENA"، من إنتاج روتانا.



ويضم ألبوم الفنانة اللبنانية 17 أغنية، منهم إحدى عشر أغنية باللهجة المصرية، والباقي باللهجة اللبنانية وهو من إنتاج وتوزيع شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات".


ويشار إلى أن الألبوم الجديد صاحبة رأي، أحتل تريند تويتر في عدد من دول الوطن العربي منهم مصر ولبنان والجزائر، وذلك بعد طرح البوستر الدعائي لألبومها الجديد.


والجدير بالذكر أن الفنان رامي جمال يتعاون مع الفنانة إليسا في ألبومها الجديد، وتتعاون مع عدد كبير من الموزعين والشعراء والموزعين منهم أسامة مصطفى، سامر أبو طالب، هادي شرارة، بهاء الدين محمد، مدين، أحمد عبد السلام، ملاك عادل، شادي نور، محمد يحيي، إلهامي دهيمة، سهام الشعشاع، محمد رحيم، كميل الخوري، رامي جمال

أخبار تهمك

عاجل.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب بأسواق الصاغة

منذ أقل من ساعتين

الأماكن المغلقة.. المصل واللقاح يحذر من خطورة نقلها لكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بيريز يثق في قدرة نجم ريال مدريد على التتويج بالكرة الذهبية

منذ ساعة و 19 دقيقة

بيان مهم من مجلس الوزراء بشأن صلاة عيد الأضحى

منذ ساعة و 11 دقيقة

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يقرر تسويق نجمه تحسباً لعودة أزارو

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتلقى ترشيحات للتعاقد مع هداف الدوري الصيني

منذ ساعة الا ربع

شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة

منذ أقل من ساعتين

جوارديولا يستقر على الراحلين عن السيتي هذا الصيف

منذ ربع ساعة

شوبير يكشف عن أول صفقات الزمالك الصيفية

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. الحكومة تعلن قرارها بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

منذ حوالي 18 ساعة

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ يومين

صفقة تبادلية نارية بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

لامبارد يكشف سبب مشادته مع كلوب

منذ ساعتين و 45 دقيقة

توضيح عاجل من مجلس الوزراء بشأن القرارات الأخيرة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

"أمور في غاية الخطورة".. رسائل السيسي خلال الاحتفال بذكرى ثورة يوليو

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:33 م

بيان مهم من مجلس الوزراء بشأن صلاة عيد الأضحى

"أمور في غاية الخطورة".. رسائل السيسي خلال الاحتفال بذكرى ثورة يوليو

11:23 ص

صفقة تبادلية نارية بين برشلونة ومانشستر سيتي

12:04 م

جوارديولا يستقر على الراحلين عن السيتي هذا الصيف

01:30 م

شوبير يكشف عن أول صفقات الزمالك الصيفية

12:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً