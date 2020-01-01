بعد 30 عاما على إغلاقها.. فنلندا تعلن فتح سفارتها في بغداد

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:09 م
العراق
العراق
وكالات

أعادت السلطات الفنلندية، اليوم الخميس، فتح سفارتها في العاصمة العراقية بغداد، بعد 30 عاما على إغلاقها.

 

وفي مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مع نظيره الفنلندي، بيكا هافيستو، في بغداد، قال إنه "يرحب باعادة فتح سفارة فنلندا في بغداد بعد 30 سنة على إغلاقها".

 

وأضاف وزير الخارجية العراقي: "بحثنا مجموعة من الملفات، منها العلاقات الثنائية والتأكيد على تطويرها، ودور الشركات الفنلندية المهم في تطوير الاقتصاد العراقي، وخاصة في السبعينيات والثمانينيات".

 

وكان وزير الخارجية العراقي، أعرب عن تطلعه إلى عودة الشركات الفنلندية للعمل في العراق، وإعادة صياغة الاقتصاد العراقي، والعمل مع الكثير من الدول الأخرى في هذا المجال.

 

وتابع وزير الخارجية العراقي: "بحثنا ملف الإرهاب ومحاربته، وكان هناك حديث على أن الارهابيين لا يزالوا يشكلون تهديداً للأمن في العراق وسوريا، وبالنتيجة للوضع في أوروبا".

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