اعرف نتيجتك | احصل على نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر الموقع الرسمي بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2020 ، أنهى طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي اختبارات العام الدراسي 2019- 2020، بعدما أدوا الامتحانات بعد تأجيلات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وسط إجراءات احترازية عالية المستوى، والتي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا.





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ويزداد بحث أولياء الأمور والطلاب على نتيجة الثانوية العامة 2020 من أجل الاطمئنان على أبنائهم بعدما انتهوا من تأدية الاختبارا يوم الثلاثاء الماضي الموافق الـ21 من يوليو الجاري، بعدما أدى طلاب الشعبة العلمية رياضيات اختبار مادة الرياضيات البحتة "الجبر والهندسة الفراغية".





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وأعلن الدكتورطارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2020 للعام الدراسي الحالي، والتي أنهت امتحاناتها، الثلاثاء الماضي، خلال مؤتمر عقده عبر تقنية فيديو "كونفرانس".





موعد نتيجة الثانوية العامة 2020





وكشف وزير التربية والتعليم، عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 والمقرر بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك والتي تبدأ يوم الجمعة الموافق الـ31 من يوليو 2020، كما أعلنت غالبية الدول العربية.





نتيجة الثانوية العامة 2020 وعمليات التصحيح





وتنهي الكنترولات عمليات التصحيح والمراجعة النهائية مع نهاية الشهر الجاري قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 التي ينتظرها أولياء الأمور والطلاب بفارغ الصبر، وتحديدًا بعد أجازة عيد الفطر المبارك كما أعلن الدكتور طارق شوقي خلال الاجتماع الذي عقده عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي.





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وأعلنت الكنترولات الانتهاء من تصحيح بعض المواد في وقت سابق، على رأسها "اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والفلسفة والمنطق"، حيث أن نتيجة العينة العشوائية في مادة "الفلسفة والمنطق" بلغت نسبة النجاح بها حوالي 91.8%، ومن المنتظر أن يتم تصحيح باقي المواد وفقا للخطة الزمنية لاعمال التصحيح ورصد الدرجات وإعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 والمقرر بعد أجازة العيد.





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هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ". وأتاحت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الإلكتروني الرسمي رابطًا متاحًا عليه نتيجة الثانوية العامة 2020 للتخفيف على أبنائنا الطلاب، مساعدته في الحصول على النتيجة بكل سهولة ويسر، فقط من خلال الدخول "".





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وينتظر الطلاب نتيجة الثانوية العامة 2020 في حالة ترقب تختلف عن كل عام، نظرًا للظروف التي مروا بها خلال هذا العام الدراسي، من انتشار فيروس كورونا وما أعقبه من إجراءات صارمة للحفاظ على أمن سلامة الطلبة والطالبات خلال تأدية الامتحانات.





نتيجة الثانوية العامة 2020 والإجراءات الجديدة





يُذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020 مجموعة من الضوابط سيتم تطبيقها بالمدارس الخاصة والدولية خلال العام الدراسي الجديد، إضافة إلى تأكيد الوزير على أن الدروس الخصوصية في المنازل والسناتر ممنوعة، كاشفا أنه سيتم بث المواد على قنوات التليفزيون المجانية وبث مباشر من الوزارة في شكل كتب تفاعلية، تخفيفًا على الطلبة وأولياء أمورهم.



