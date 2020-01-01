اعرف نتيجتك | احصل على نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر الموقع الرسمي بالاسم ورقم الجلوس

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:04 م
نتيجة الثانوية العامة 2020
نتيجة الثانوية العامة 2020
نتيجة الثانوية العامة 2020 ، أنهى طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي اختبارات العام الدراسي 2019- 2020، بعدما أدوا الامتحانات بعد تأجيلات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وسط إجراءات احترازية عالية المستوى، والتي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا.

نتيجة الثانوية العامة 2020 الآن

ويزداد بحث أولياء الأمور والطلاب على نتيجة الثانوية العامة 2020 من أجل الاطمئنان على أبنائهم بعدما انتهوا من تأدية الاختبارا يوم الثلاثاء الماضي الموافق الـ21 من يوليو الجاري، بعدما أدى طلاب الشعبة العلمية رياضيات اختبار مادة الرياضيات البحتة "الجبر والهندسة الفراغية".


وأعلن الدكتورطارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2020 للعام الدراسي الحالي، والتي أنهت امتحاناتها، الثلاثاء الماضي، خلال مؤتمر عقده عبر تقنية فيديو "كونفرانس".

موعد نتيجة الثانوية العامة 2020

وكشف وزير التربية والتعليم، عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 والمقرر بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك والتي تبدأ يوم الجمعة الموافق الـ31 من يوليو 2020، كما أعلنت غالبية الدول العربية.

نتيجة الثانوية العامة 2020 وعمليات التصحيح

وتنهي الكنترولات عمليات التصحيح والمراجعة النهائية مع نهاية الشهر الجاري قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 التي ينتظرها أولياء الأمور والطلاب بفارغ الصبر، وتحديدًا بعد أجازة عيد الفطر المبارك كما أعلن الدكتور طارق شوقي خلال الاجتماع الذي عقده عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي.

نتيجة الثانوية العامة 2020 مبشرة

وأعلنت الكنترولات الانتهاء من تصحيح بعض المواد في وقت سابق، على رأسها "اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والفلسفة والمنطق"، حيث أن نتيجة العينة العشوائية في مادة "الفلسفة والمنطق" بلغت نسبة النجاح بها حوالي 91.8%، ومن المنتظر أن يتم تصحيح باقي المواد وفقا للخطة الزمنية لاعمال التصحيح ورصد الدرجات وإعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 والمقرر بعد أجازة العيد.

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس 

وأتاحت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الإلكتروني الرسمي رابطًا متاحًا عليه نتيجة الثانوية العامة 2020 للتخفيف على أبنائنا الطلاب، مساعدته في الحصول على النتيجة بكل سهولة ويسر، فقط من خلال الدخول "هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا".

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020

وينتظر الطلاب نتيجة الثانوية العامة 2020 في حالة ترقب تختلف عن كل عام، نظرًا للظروف التي مروا بها خلال هذا العام الدراسي، من انتشار فيروس كورونا وما أعقبه من إجراءات صارمة للحفاظ على أمن سلامة الطلبة والطالبات خلال تأدية الامتحانات.

نتيجة الثانوية العامة 2020 والإجراءات الجديدة

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020 مجموعة من الضوابط  سيتم تطبيقها بالمدارس الخاصة والدولية خلال العام الدراسي الجديد، إضافة إلى تأكيد الوزير على أن الدروس الخصوصية في المنازل والسناتر ممنوعة، كاشفا أنه سيتم بث المواد على قنوات التليفزيون المجانية وبث مباشر من الوزارة في شكل كتب تفاعلية، تخفيفًا على الطلبة وأولياء أمورهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نتيجة الصف الثالث الثانوي نتيجة الثانوية العامة 2020 الإجراءات الصارمة اعرف نتيجتك اختبار الرياضيات البحتة

أخبار تهمك

"أمور في غاية الخطورة".. رسائل السيسي خلال الاحتفال بذكرى ثورة يوليو

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب بأسواق الصاغة

منذ أقل من ساعتين

شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة

منذ أقل من ساعتين

بيان مهم من مجلس الوزراء بشأن صلاة عيد الأضحى

منذ ساعة و 11 دقيقة

بيريز يثق في قدرة نجم ريال مدريد على التتويج بالكرة الذهبية

منذ ساعة و 19 دقيقة

توضيح عاجل من مجلس الوزراء بشأن القرارات الأخيرة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ يومين

صفقة تبادلية نارية بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

جوارديولا يستقر على الراحلين عن السيتي هذا الصيف

منذ ربع ساعة

الأماكن المغلقة.. المصل واللقاح يحذر من خطورة نقلها لكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

لامبارد يكشف سبب مشادته مع كلوب

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الأهلي يتلقى ترشيحات للتعاقد مع هداف الدوري الصيني

منذ ساعة الا ربع

شوبير يكشف عن أول صفقات الزمالك الصيفية

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. الحكومة تعلن قرارها بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

منذ حوالي 18 ساعة

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يقرر تسويق نجمه تحسباً لعودة أزارو

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل الآن .. نتيجة الثانوية العامة 2018 بالاسم ورقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم| نتيجتك

نتيجة الثانوية العامة من شاومنيج الآن .. ظهور نتيجة الثانوية العامة 2018 بالرقم الجلوس والاسم

مصراوي نتيجة .. نتيجة الثانوية العامة بالأسم ورقم الجلوس الآن| اليوم السابع| نتيجتك| الاستاذ| شاومينج

عاجل.. الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2018 بالأسم ورقم الجلوس على موقع الفجر

نتيجتك .. ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2018 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم| مصراوي نتيجة| اليوم السابع

اليوم السابع .. اعلان نتيجة الثانوية العامة 2018 بالاسم ورقم الجلوس .. نتيجتك .. مصراوي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:33 م

بيان مهم من مجلس الوزراء بشأن صلاة عيد الأضحى

"أمور في غاية الخطورة".. رسائل السيسي خلال الاحتفال بذكرى ثورة يوليو

11:23 ص

صفقة تبادلية نارية بين برشلونة ومانشستر سيتي

12:04 م

جوارديولا يستقر على الراحلين عن السيتي هذا الصيف

01:30 م

شوبير يكشف عن أول صفقات الزمالك الصيفية

12:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً