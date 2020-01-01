موعد مباراة أستون فيلا المصيرية المقبلة في الدوري الإنجليزي

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:03 م
استون فيلا
استون فيلا
محمد الدمتناوي
يستعد نادي أستون فيلا لمواجهة نظيره وست هام يونايتد، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة أستون فيلا أمام وست هام على أرضية ملعب لندن الأولمبي.

يسعى أستون فيلا لتحقيق الفوز والثلاث نقاط، من أجل ضمان بقاءه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث يتواجد أستون فيلا في المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 تقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت الإمارات.

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