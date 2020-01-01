المصل واللقاح يحذر من التجمعات بعيد الأضحى: كورونا ليس له كتالوج

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:07 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن مصر كسرت بالفعل حاجز ذروة إصابات فيروس كورونا، حيث بدأت أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا تنخفض بنسبة كبيرة.

وأشار "حداد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الخميس، إلى أن يكون هناك تفاؤل مشوب بالحذر، حيث أن فيروس كورونا ليس له كتالوج، محذرا من التجمعات خلال فترة عيد الأضحى.

وأوضح أن وعي المواطن بأهمية ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي ساهم في انخفاض أعداد الإصابات، فضلا على أن العلاج ببلازما المتعافين ودواء الريمديسيفر أسهم في خفض نسبة الوفيات، مشددا على استمرار الإجراءات الوقائية هام حتى إيجاد دواء أو لقاح للفيروس.

ونوه بأنه في حال وجود مصاب بفيروس كورونا في المنزل لا يفضل استخدام المراوح والتكييفات، لافتا إلى أن التكييفات المركزية الموجودة في المولات والمراكز التجارية تعتبر فرصة لنقل العدوى في حالة وجود مصاب في المكان.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 602 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 30075 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 667 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 41 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 89745 حالة من ضمنهم 30075 حالة تم شفاؤها، و4440 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"

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