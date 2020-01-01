التعليم تنفي تحويل اللغة الأجنبية الثانية إلى مادة نشاط

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:02 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، عن حقيقة المنشور المتداول علي موقع التواصل الاجتماعي بشأن تحويل اللغة الأجنبيه الثانية لمادة نشاط في العام الدارسي المقبل.

وتواصل مركز الاعلامي مع وزارة التربية والتعليم، والتي نفت تلك الانباء، مؤكدا أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وأوضحت الوزارة أن اللغة الأجنبية الثانية تعد احد المواد الأساسية التي يتم تدرسيها ضمن مناهج الثانوية العامة لكل من الشعبتين العلمية والأدبية.

آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

ارتفع معدل إصابات فيروس كورونا منذ انتشار الجائحة في شهر فبراير الماضي ليصل إلى 89745 حالة بعد تسجيل 667 حالة اليوم الأربعاء بحسب بيان وزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 602 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 30075 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 667 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 41 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 89745 حالة من ضمنهم 30075 حالة تم شفاؤها، و4440 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف. 
التعليم تنفي تحويل اللغة الأجنبية الثانية إلى مادة نشاط
التعليم تنفي تحويل اللغة الأجنبية الثانية إلى مادة نشاط

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