محمود العسيلي عن أحمد كامل:"هيكون ليه شأن كبير في الموسيقى"

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:01 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
أعلن المطرب محمود العسيلي عن تعاونه مع الملحن أحمد كامل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر محمود العسيلي صورة جديدة له، ظهر فيها وهو برفقة أحمد كامل، وعلق عليها قائلاً :"قريبًا، زي ما قلت قبل كدا، الرجل دا هيكون لي شأن كبير في الموسيقى في مصر و والوطن العربي، حبيبي و أخويا الصغير أحمد كامل".

وفي سياق آخر، طرح محمود العسيلي مؤخرًا، أغنية جديدة تحمل اسم "تمثيلية" على طريقة الفيديو كليب، و الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد بمشاركة محمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية، ومكس وماستر محمد صقر.

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