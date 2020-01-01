فتح الحدائق بنسبة 50% وعودة صلاة الجمعة.. إجراءات منتظرة للحكومة بعد عيد الأضحى

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:57 م
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
ياسمين مبروك
تستعد الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإعادة النظر في بعض القرارات عقب عيد الأضحى، كعودة صلاة الجمعة في المساجد، وفتح الحدائق والمنتزهات بنسبة 50%.

ويرصد "الفجر"، إجراءات منتظرة للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد عيد الأضحى، للتخفيف من الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

صلاة الجمعة

تعيد الحكومة، النظر في بعض القرارات عقب عيد الأضحى، كعودة صلاة الجمعة في المساجد، حيث تضع وزارة الأوقاف الضوابط والإجراءات الخاصة بالعودة التدريجية وتعرضها على لجنة إدارة الازمة في الاجتماعات القادمة.

فتح الحدائق والمنتزهات 

كما تعيد النظر في إمكانية السماح بدخول 50% من الطاقة الاستيعابية، للحدائق والمتنزهات التي يتم الدخول إليها عن طريق تذاكر الدخول، لسهولة التحكم في عدد المرتادين من خلال التذاكر التي سيتم طباعتها يوميًا.

إعادة افتتاح حديقة الحيوان

ومن المقرر، السماح بإعادة افتتاح حديقة الحيوان بعد العيد، وذلك بطباعة 50% من التذاكر"، حيث أن حديقة الحيوانات كانت تطبع 6 آلاف تذكرة يوميا، لذا سيتم طباعة 3 آلاف تذكرة فقط.

المقاهي والمطاعم 

كما تنظر الحكومة، إعادة النظر في مد استقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، حتى الساعة 12 منتصف الليل، على أن يتم غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية في الساعة 10 مساء.

كما تبحث زيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50% من الطاقة الاستيعابية لكل من المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي.

وكانت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وافقت خلال اجتماعها الأسبوعي أمس الأربعاء، على إطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك.

كما وافقت الحكومة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن الترخيص للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية بتأسيس شركة مساهمة باسم "الشركة المصرية للاستثمارات الطبية "، يكون غرضها دعم نشاط الهيئة، والمساهمة معها في تنفيذ بعض اختصاصاتها، ومنها القيام بنقل وتوزيع المستحضرات الطبية التى تقوم الهيئة بتدبيرها، بالإضافة إلى إدارة منظومة المخازن الاستراتيجية التى تنشئها الهيئة بالاشتراك مع أجهزة وكيانات الدولة.

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