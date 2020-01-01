محافظ الفيوم: إزالة 247 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ16

محافظ الفيوم: إزالة 247 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ16
الخميس 23/يوليه/2020 - 12:56 م
ريهام على
أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن المحافظة أزالت 247 حالةٍ تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز المحافظة، في إطار الموجة الـ16 لإزالة التعديات، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام.
وأوضح في بيان اليوم الخميس، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الشرطة، قد تمكنت من إزالة 133 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 440 فدانًا و11 قيراطًا و4 أسهم، بالإضافة إلى 114 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 19591 مترًا من أراضى أملاك الدولة، حتى الآن، شملت إزالة 25 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 108 فدان و9 قراريط و8 أسهم من أراضي أملاك الدولة بمركز الفيوم، و15 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 159 مترًا بقرى المركز.
وكشف عن إزالة حالتي تعدٍ بالزراعة بمركز إطسا على مساحة 10 أفدنة و10 قراريط، و60 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 15046 مترًا، وفي مركز يوسف الصديق، تم إزالة 44 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 39 فدانًا و4 قراريط و7 أسهم، و13 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 165 مترًا.
وأضاف أنه تم إزالة 15 حالة تعدٍ بالزراعة على أملاك الدولة بمركز طامية على مساحة 279 فدانًا و19 قيراطًا و6 أسهم، و9 حالات تعدٍ بالبناء على مساحة 3825 مترًا، أما فى مركز سنورس فقد تم إزالة 17 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 396 مترًا، وفي مركز أبشواي تم إزالة 47 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة فدانين و16 قيراطًا و7 أسهم من أراضي أملاك الدولة.
ونوه بأن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة مستمرة حتى يتم إزالة جميع التعديات بمختلف صورها بمراكز وقرى المحافظة، مشيرًا إلى التنسيق الكامل بين المحافظة ومديرية الأمن وكافة المديريات المعنية لمتابعة نتائج حملات الإزالة أولًا بأول، مشددًا على ضرورة متابعة ما تم إزالته لمنع حالات التعدي مرة أخرى، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
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