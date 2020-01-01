محافظ الفيوم: إزالة 247 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ16

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن المحافظة أزالت 247 حالةٍ تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز المحافظة، في إطار الموجة الـ16 لإزالة التعديات، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام.





وأوضح في بيان اليوم الخميس، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الشرطة، قد تمكنت من إزالة 133 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 440 فدانًا و11 قيراطًا و4 أسهم، بالإضافة إلى 114 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 19591 مترًا من أراضى أملاك الدولة، حتى الآن، شملت إزالة 25 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 108 فدان و9 قراريط و8 أسهم من أراضي أملاك الدولة بمركز الفيوم، و15 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 159 مترًا بقرى المركز.





وكشف عن إزالة حالتي تعدٍ بالزراعة بمركز إطسا على مساحة 10 أفدنة و10 قراريط، و60 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 15046 مترًا، وفي مركز يوسف الصديق، تم إزالة 44 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 39 فدانًا و4 قراريط و7 أسهم، و13 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 165 مترًا.





وأضاف أنه تم إزالة 15 حالة تعدٍ بالزراعة على أملاك الدولة بمركز طامية على مساحة 279 فدانًا و19 قيراطًا و6 أسهم، و9 حالات تعدٍ بالبناء على مساحة 3825 مترًا، أما فى مركز سنورس فقد تم إزالة 17 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 396 مترًا، وفي مركز أبشواي تم إزالة 47 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة فدانين و16 قيراطًا و7 أسهم من أراضي أملاك الدولة.



