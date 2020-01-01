حملة بيطرية على أماكن بيع الأدوية في المنصورة (صور)

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:53 م
بوابة الفجر
محمد كشك
شهدت مدينة المنصورة، في محافظة الدقهلية، حملة بيطرية مفاجئة للمرور علي مراكز بيع وتداول الادوية البيطرية بمدينة المنصورة.

كلّف الدكتور عبد المنعم المنجى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أطباء العلاج الحر بالمديرية لتكثيف اعمال الرقابة والمرور علي مراكز بيع وتداول الادوية البيطرية لاحكام الرقابة علي مافيا غش الادوية، وضمان توفير ادوية صالحة للمربي الصغير غير مغشوشة، ومتابعة تنفيذ التعليمات الخاصة بالترخيص.

وقام أطباء العلاج الحر بالمرور علي تسعة مراكز وعيادات بيطرية نطاق حى الجامعة وشارع أحمد ماهر وَعَبَد السلام عارف في مدينة المنصورة، وتلاحظ الالتزام التقريبي لكافة التعليمات فيما يخص الطب البيطري وهناك بعض العيادات جاري استكمال اجراءات الترخيص.

وسوف تستمر الحملات حتي يتم رصد كافة المتلاعبين بمافيا غش الادوية البيطرية نطاق المحافظة.

كما نوه الدكتور عبد المنعم المنجى وكيل الطب البيطري، عن ترحيبه الشديد بأى مواطن يرغب فى الاستفسار عن المستندات اللازمة لترخيص العيادات أو المراكز البيطرية.

وعلي صعيد آخر شنت محافظة الدقهلية، حملة مكبرة، علي المحال التجارية والمولات، استمرارا للضربات البيطرية المكثفة للرقابة علي أماكن بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها.

وتمكنت الحملة من ضبط ٧٠٠ كجم لحوم ودواجن ومصنعات لحوم بمول شهير بالمنصورة، وترأس الحملة، منال الغندور سكرتير عام مساعد المحافظ.

وكانت واصلت اللجنة المشكلة بقرار الدكتوى ايمن مختار محافظ الدقهلية رقم ٣٦٩ لسنة ٢٠٢٠ لتُمارس مهامها فى المرور علي المطاعم، والكافيهات، والمحلات، التي تقدم خدمات للمواطنين وذلك للوقوف علي مدي التزامها بالتعليمات الوقائية والإجراءات الإحترازية من فيروس كورونا المستجد.

وأثناء الجولة تم مداهمة مول شهير نطاق حى غرب المنصورة وبفحص ثلاجات حفظ اللحوم وثلاجات عرض مصنّعات اللحوم، وتلاحظ إنبعاث رائحة كريهة نتيجة سوء الحفظ.

وخلال الحملة تلاحظ وجود بعض المنتجات التي تعرضتا للفك والتحلل اكثر من مرة مما أفقدها خواصها الطبيعية وأصبحت غير صالحة للاستهلاك الادمى، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرير محضر بالمخالفة.

وعلي صعيد آخر تحظي مبادرة تخفيض أسعار اللحوم في محافظة الدقهلية بإقبال كبير بين المواطنين، حيث يبلغ سعر "الكيلو بـ60 جنيها بدلا من 75 جنيها بمنافذ البيع، فى اطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوريه "حياة كريمه"، المشروع القومى لمحاربه الغلاء وبمناسبه اقتراب وحلول عيد الاضحى المبارك.

وقدم الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، التهاني لشعب الدقهلية بحلول عيد الاضحى المبارك.

حملة بيطرية على أماكن بيع الأدوية في المنصورة (صور)
حملة بيطرية على أماكن بيع الأدوية في المنصورة (صور)
حملة بيطرية على أماكن بيع الأدوية في المنصورة (صور)
حملة بيطرية على أماكن بيع الأدوية في المنصورة (صور)
حملة بيطرية على أماكن بيع الأدوية في المنصورة (صور)
حملة بيطرية على أماكن بيع الأدوية في المنصورة (صور)
حملة بيطرية على أماكن بيع الأدوية في المنصورة (صور)
حملة بيطرية على أماكن بيع الأدوية في المنصورة (صور)

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فيروس كورونا حملة بيطرية بيع اللحوم بوابة الفجر الفجر الدقهلية

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