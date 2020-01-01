مجلس الوزراء يكشف حقيقة فرض ضرائب جديدة على مكالمات المحمول

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:50 م
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مارينا بشارة
كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، عن حقيقة المنشور المتداول على موقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض ضرائب جديدة على مكالمات المحمول.

وتواصل مركز الإعلامي مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا توجد نية لفرض اي ضرائب جديدة علي خدمات المحمول سواء المكالمات أو الرسائل النصية.

وأوضحت الوزارة، أن أي ضرائب جديدة لا تفرض إلا بقانون، وبعد موافقة مجلس النواب.

آخر إحصائيات كورونا في مصر
 
في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 602 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 30075 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 667 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 41 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 89745 حالة من ضمنهم 30075 حالة تم شفاؤها، و4440 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
مجلس الوزراء يكشف حقيقة فرض ضرائب جديدة على مكالمات المحمول
مجلس الوزراء يكشف حقيقة فرض ضرائب جديدة على مكالمات المحمول

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