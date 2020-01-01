مثالاً للفاعلية والكفاءة والإنجاز.. الإمارات تحقق الريادة في مجال العطاء الخيري

أصبحت دولة الإمارات، مثالاً للفاعلية والكفاءة والإنجاز، من خلال العمل الإنساني على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقد أرسلت دولة الإمارات أكثر من 1108 أطنان من المساعدات لأكثر من 75 دولة، استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في المجال الطبي في جميع أنحاء العالم.

وقد رسمت دولة الإمارات، مساراً فريداً في كيفية التعاطي مع جائحة كورونا بتسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية، ما جعل رايتها خفاقة في سماء الإنسانية بشهادة جميع دول العالم

وكانت دولة الإمارات، قدمت نموذجاً لدولة رشيدة تحسن التعامل مع الأزمات في محيطها والعالم، وهذا يعكس أعلى درجات الاهتمام الذي توليه الدولة للإنسان أينما كان، حيث تخطت بإنسانيتها ومصداقيتها والتزامها ومبادراتها حدود الجغرافيا لتحقق الريادة في مجال العطاء الخيري والإغاثة الإنسانية.

إن الإمارات تمثل للعالم روح الإخاء والتعاون، حيث تحدت الخطر وتسلحت بروح المسؤولية، ووقفت مع الدول الفقيرة والغنية لمواجهة هذه الجائحة، فهي تسجل باستمرار حضورها المؤثر في مسرح الأحداث، وتقدم شهادة احترامها وتقديرها من خلال المحافظة على الأسس، التي قامت لأجلھا الحیاة وھي الروح البشریة.