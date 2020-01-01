الصين: المزيد من الكوارث متوقعة مع استمرار الأمطار الغزيرة

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:34 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلن مكتب الهيئة العامة للأرصاد في الصين، اليوم الخميس، أن المناطق الصينية البعيدة مثل سيتشوان في الجنوب الغربي وقانسو في الشمال الغربي في خطر متزايد من الكوارث الطبيعية في الأيام القادمة وسط جولة أخرى من الأمطار الغزيرة.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الصينية، إن أجزاء من الساحل الشرقي، بما في ذلك منطقة خليج بوهاي ، وشاندونج، ومقاطعة جيانجتسو، تواجه رياحًا بقوة الأعاصير، كما أوردت وكالة "رويترز".

وكانت مدينتا تشينجداو وريتشاو على الساحل الشرقي هي الأحدث التي شهدت هطول أمطار يومية قياسية يوم الأربعاء، وأصدرت مقاطعتي جيانغشي وآنهوي على نهر اليانغتسي تنبيهات حمراء جديدة في وقت مبكر من اليوم الخميس.

وقالت وزارة الموارد المائية، إن 93 نهرا ما زالت فوق مستويات التحذير ، مضيفة أن خزان الخوانق الثلاثة، وهو الأكبر في الصين، سيحتاج إلى المراقبة عن كثب مع تصاعد مياه الفيضانات القادمة.

وأضافت: "الوضع الحالي للسيطرة على الفيضانات لا يزال قاسيا ولا يمكن تخفيفه بأي شكل من الأشكال."

وقد طلبت المناطق في جميع أنحاء الصين عمليات إجلاء طارئة نتيجة للانهيارات الأرضية، وضفاف ضفاف الأنهار والفيضانات الجبلية.

وتعهدت الصين باتباع نهج علمي للسيطرة على الفيضانات واستخدمت أنظمة الإنذار المبكر وكذلك سدودها وخزاناتها في محاولة لتقليل الضرر.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" يوم الأربعاء، إن أكثر من 45 مليون شخص تضرروا منذ بدء موسم الفيضانات في يونيو حزيران مع 142 قتيلا أو مفقودا لكن الرقم أقل من المعتاد. كما أن الأضرار الاقتصادية المباشرة، التي تجاوزت 160 مليار يوان (22.84 مليار دولار)، كانت أيضًا أقل من متوسط الخمس سنوات.

ومع ذلك، يقول الخبراء، إن هطول الأمطار بغزارة منذ عقود كشف اعتماد البلاد المفرط على الأعمال الهندسية الضخمة مثل سد الخوانق الثلاثة، لتنظيم واستخدام إمدادات المياه الخاصة بها.

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