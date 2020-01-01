انخفاض الصادرات النفطية السعودية بقيمة 12 مليار دولار

أظهرت بيانات رسمية يوم الخميس أن قيمة الصادرات النفطية السعودية انخفضت 65 بالمئة على أساس سنوي في مايو، لتهبط بما يعادل 12 مليار دولار.





وقالت الهيئة العامة للإحصاء إنه مقارنة مع أبريل، تراجع إجمالي الصادرات، بما في ذلك السلع غير النفطية مثل الكيماويات والبلاستيك، بنسبة 1.6 بالمئة أو بنحو 160 مليون دولار.





وتواجه السعودية، أكبر مصدر في العالم للنفط، ركودا كبيرا هذا العام في ظل أزمة فيروس كورونا وتراجع إيرادات النفط.