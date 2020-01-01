عاجل.. القنصلية الصينية في هيوستن تحرق وثائقها بعد قرار إغلاقها

أفادت وسائل إعلام أوروبية، اليوم الخميس، بأن القنصلية الصينية في هيوستن أحرقت وثائقها بعد قرار إغلاقها.

وأوضحت شرطة هيوستن، عبر حسابها على موقع تويتر، أنه لم يسمح القائمون على القنصلية بدخول قوات الأمن بعد مشاهدة الدخان المتصاعد.



