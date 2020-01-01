بكين ترد على ادعاء واشنطن بأن قنصليتها تسرق الملكية الفكرية

وعندما سُئل عن التقارير التي تفيد بأن باحثًا صينيًا متهمًا بالاحتيال في الحصول على تأشيرة وإخفاء العلاقات مع الجيش أصبح الآن متحصنًا في القنصلية الصينية في سان فرانسيسكو، قال "وانج"، في مؤتمر صحفي يومي في بكين، إن الصين حثت الولايات المتحدة على التوقف عن استخدام أي عذر للحد من أو مضايقة أو قمع العلماء الصينيين في البلاد، كما أوردت وكالة "رويترز".