الجنيه الاسترليني يرتفع فوق مستوى 1.27 دولار

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:26 م
بوابة الفجر
استقر الجنيه الاسترليني يوم الخميس فوق مستوى 1.27 دولار في اليوم الأخير لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، مع تطلع المتعاملين لأي أنباء قد تلقي بعض الضوء على ما إذا كانت بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي باتفاق في نهاية العام.

وقال مارشال جيتر رئيس أبحاث الاستثمار لدى بي.دي سويس جروب إن تقارير وسائل الإعلام تشير إلى أن المملكة المتحدة تخلت عن أمل التوصل إلى اتفاق لذا فيجب على المستثمرين أن ”يراقبوا لغة البيانات القادمة اليوم من الاجتماعات النهائية ليروا ما إذا كانت ذات طبيعة تصالحية أم تصادمية“.

وانخفض الجنيه الاسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.2716 دولار وتراجع 0.2 بالمئة مقابل اليورو إلى 91.02.


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