شوبير يكشف عن أول صفقات الزمالك الصيفية

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:29 م
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، عن حصول نادي الزمالك على توقيع لاعب فريق بيراميدز بشكل رسمي لتدعيم صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد "شوبير" في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي على "راديو أون سبورت" أن نادي الزمالك حصل بالفعل على توقيع نبيل عماد دونجا لاعب فريق بيراميدز تمهيدًا لإنتقاله لصفوف الزمالك في الصيف المقبل.

وأوضح أن نادي بيراميدز يرفض التفريط في خدمات "دونجا" ويتمسك بإستمرار اللاعب في الموسم الجديد.
أما بخصوص صفقة حمزة المثلوثي أكد أن اللاعب كان يفترض حضوره للقاهرة أمس الثلاثاء، لكن ذلك لم يحدث.

وأشار إلي أن مصير انضمام الأنجولي آري بابل لاعب أول أغسطس إلي نادي الزمالك بات غامضا أيضًا في ظل عدم وضوح الرؤية بخصوص موعد حضور اللاعب لمصر للإنضمام للقلعة البيضاء، كما توقفت التصريحات بشأن الصفقة تمامًا.

وكان مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك أعلن عن حسم عدد من الصفقات للفريق الابيض خلال الميركاتو الصيفي بينهم آري بابل وحمزة المثلوثي، ولكن لم ينضم أي لاعب بشكل رسمي للقلعة البيضاء حتي الآن.

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