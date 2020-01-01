بيريز يثق في قدرة نجم ريال مدريد على التتويج بالكرة الذهبية

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني مقتنع بشكل كبير بقدرة أحد نجوم الفريق على حصد الكرة الذهبية في يوم من الأيام.





وأفاد موقع ديفينسا سينترال الإسباني بأن بيريز مقتنع بأن ماركو أسينسيو لديه القدرة على التتويج بالكرة الذهبية.





وألمح الموقع الإسباني أن أسينسيو تعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي مطلع الموسم الحالي وكان مقدرا له عدم اللحاق بأي مباراة لولا تفشي وباء فيروس كورونا الذي جمد النشاط الكروي لما يقرب من 3 أشهر.





وأكد الموقع الإسباني أن بيريز أخبر أسينسيو بهذا الأمر عدة مرات منذ عودته من الإصابة، حيث قال له: "سترى، ستفوز بجائزة الكرة الذهبية في يوم ما, نحن نثق بك كثيرًا".





وأوضح الموقع الإسباني أن بيريز يعتبر أحد أكثر الأشخاص الذين أعربوا عم دعمهم الغير محدود لأسينسيو أثناء فترة التعافي من إصابته الخطيرة.





وأشار الموقع الإسباني إلى أن مجلة فرانس فوتبول الفرنسية اتخذت قرارًا بحجب جائزة الكرة الذهبية هذا العام بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.