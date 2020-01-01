الإعلام الرسمي في الصين ينتقد الحكومة الأمريكية لإغلاق قنصلية هيوستن

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:11 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
انتقدت وسائل الإعلام الصينية في افتتاحياتها، اليوم الخميس، أمر الحكومة الأمريكية للصين بإغلاق قنصليتها في هيوستن، قائلة، إنها محاولة لإلقاء اللوم على بكين لفشل الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

ووصفت سفارة الصين لدى الولايات المتحدة الأمر بأنه "استفزاز سياسي" ودعت واشنطن إلى "إلغاء" القرار على الفور، كما أوردت وكالة "رويترز".

وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينج، على "تويتر"، أن الصين "سترد بالتأكيد على الإجراءات المضادة الصارمة".

ووصفت صحيفة "تشاينا ديلي" الرسمية الناطقة بالإنجليزية الإغلاق بأنه "مناورة جديدة في محاولة الإدارة الأمريكية لرسم الصين كممثل خبيث على المسرح العالمي، وبالتالي جعلها خارجة على القانون للمجتمع الدولي".

وقالت: "الخطوة تظهر أن متخلفا عن خصمه في الانتخابات الرئاسية في استطلاعات الرأي ... إن الرئيس الأمريكي يبذل قصارى جهده لتصوير الصين على أنها عميل شر".

وقالت الولايات المتحدة يوم الأربعاء، إنها منحت الصين 72 ساعة لإغلاق القنصلية "لحماية الملكية الفكرية الأمريكية والمعلومات الأمريكية الخاصة"، مما دفع الصين للتهديد بالانتقام.

كان القرار بمثابة تصعيد مثير للتوتر بين أكبر اقتصادين في العالم وسط اتهامات جديدة بالتجسس الصيني في الولايات المتحدة ودعوات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لتشكيل تحالف عالمي جديد ضد بكين.

تظهر الاستطلاعات أن الرئيس دونالد ترامب يتخلف عن منافسه، نائب الرئيس السابق جو بايدن، قبل انتخابات 3 نوفمبر مع تفاقم أزمة فيروس كورونا، مما يلحق خسائر فادحة بالاقتصاد الأمريكي.

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