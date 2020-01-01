حقيقة فرض رسوم 200% على استخراج رخصة قيادة السيارات

نفي المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، المنشور المتداول علي موقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادة مصاريف استخراج رخصة قيادة السيارات بنسبة 200%.





وتواصل مركز الاعلامي مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الانباء، موضحا أن هذا المنشور لا علاقة للوزارة به علي الإطلاق، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بزيادة الرسوم المقررة في هذا الشأن، وسوف يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال مروجي تلك الشائعات.





آخر تطورات فيروس كورونا في مصر





ارتفع معدل إصابات فيروس كورونا منذ انتشار الجائحة في شهر فبراير الماضي ليصل إلى 89745 حالة بعد تسجيل 667 حالة اليوم الأربعاء بحسب بيان وزارة الصحة.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 602 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 30075 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 667 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 41 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 89745 حالة من ضمنهم 30075 حالة تم شفاؤها، و4440 حالة وفاة.



