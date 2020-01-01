حقيقة فرض رسوم 200% على استخراج رخصة قيادة السيارات

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:27 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
نفي المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، المنشور المتداول علي موقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادة مصاريف استخراج رخصة قيادة السيارات بنسبة 200%.

وتواصل مركز الاعلامي مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الانباء، موضحا أن هذا المنشور لا علاقة للوزارة به علي الإطلاق، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بزيادة الرسوم المقررة في هذا الشأن، وسوف يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال مروجي تلك الشائعات.

آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

ارتفع معدل إصابات فيروس كورونا منذ انتشار الجائحة في شهر فبراير الماضي ليصل إلى 89745 حالة بعد تسجيل 667 حالة اليوم الأربعاء بحسب بيان وزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 602 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 30075 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 667 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 41 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 89745 حالة من ضمنهم 30075 حالة تم شفاؤها، و4440 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
حقيقة فرض رسوم 200% على استخراج رخصة قيادة السيارات
حقيقة فرض رسوم 200% على استخراج رخصة قيادة السيارات

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قيادات السيارات صابات كورونا رخص السيارات بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ يومين

تركي آل الشيخ يدعو عبدالرحمن أبوزهرة للمشاركة في فيلمه: "شرفنا ووافق على الورق"

منذ حوالي 14 ساعة

شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعة الا ربع

شوبير يكشف عن أول صفقات الزمالك الصيفية

منذ ثلث ساعة

توضيح عاجل من مجلس الوزراء بشأن القرارات الأخيرة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الأماكن المغلقة.. المصل واللقاح يحذر من خطورة نقلها لكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

لامبارد يكشف سبب مشادته مع كلوب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب بأسواق الصاغة

منذ ساعة

بالتفاصيل... الأهلى يرسم خطة خطف باهر المحمدي من الإسماعيلي

منذ أقل من ساعتين

إطلاق "مبادرة الرئيس" لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك الأحد المقبل

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الحكومة تعلن قرارها بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

منذ حوالي 17 ساعة

أحمد شوبير: تريزيجيه قد يغير موقف رمضان صبحي من الاحتراف الخارجي

منذ ساعة و 19 دقيقة

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

منذ حوالي 20 ساعة

"أمور في غاية الخطورة".. رسائل السيسي خلال الاحتفال بذكرى ثورة يوليو

منذ ساعة و 26 دقيقة

صفقة تبادلية نارية بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يقرر تسويق نجمه تحسباً لعودة أزارو

منذ ساعتين و 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. الحكومة توضح حقيقة "تقليص الإنفاق على القطاع الصحي"

أول رد من الحكومة على زيادة أسعار البنزين والسولار

توضيح عاجل من الحكومة بشأن العام الدراسي الجديد

الحكومة تكشف حقيقة حظر تداول المنتجات الزراعية المصرية بالخارج

الحكومة تكشف حقيقة بيع عقار "ريمديسفير" المخصص لعلاج مصابي كورونا

حقيقة استبعاد المتقدمين لحج العام الحالي من القرعة القادمة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:23 ص

"أمور في غاية الخطورة".. رسائل السيسي خلال الاحتفال بذكرى ثورة يوليو

صفقة تبادلية نارية بين برشلونة ومانشستر سيتي

12:04 م

شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة

12:04 م

توضيح عاجل من مجلس الوزراء بشأن القرارات الأخيرة (فيديو)

02:03 ص

عاجل.. الحكومة تعلن قرارها بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

07:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً