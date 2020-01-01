ضمن حملة استرداد حق الشعب.. إزالة 347 حالة تعدٍ ببني سويف (صور)

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:24 م
الحملة
الحملة
احمد فتحي الدسوقي
أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، انتظام العمل في الموجة الـ16 من حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة التي بدأت الأربعاء قبل الماضي وتستمر حتى نهاية يوليو الحالي في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة وإسترداد حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة.

وأشار، إلى أنه يتم ذلك من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومواجهة البناء المخالف في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة جهود إسترداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وصرح، بأنه تم "أمس" إزالة 46 حالة تعدٍ بقريتي الشنطور ومازورة مركز سمسطا، بواقع: 34 تعد على مساحة 3400 متر من الأراضى التابعة للري، و3 حالات على مساحة 352 متر أرض تابعة للطرق، و9 حالات على مساحة 13 قيراط أرض زراعية، ليصل إجمالى الحالات التي تمت إزالتها "منذ بدء الموجة الحالية وحتى صباح اليوم" إلى 347حالة.

ولفت، إلى أن أجهزة المحافظة قد أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة بالتزامن مع إزالة التعديات في المهد.

ونوه بأن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة وإسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تنفذها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها وإسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادةوالتصدى لكافة صور وأشكال البناء المخالف والعشوائي سواء على أراضى الدولة أو الأراضى الزراعية.

ومن ناحيته، أوضح اللواء هشام شادي السكرتير العام للمحافظة، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، فقد تم الإعداد والتنسيق التام مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء تنفيذ الموجة الـ16 التي انطلقت في الثامن من يوليو الحالي، حيث تم إعداد جدول زمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة.

آخر إحصائيات كورونا في مصر
 
في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 602 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 30075 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 667 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 41 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 89745 حالة من ضمنهم 30075 حالة تم شفاؤها، و4440 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
ضمن حملة استرداد حق الشعب.. إزالة 347 حالة تعدٍ ببني سويف (صور)
ضمن حملة استرداد حق الشعب.. إزالة 347 حالة تعدٍ ببني سويف (صور)
ضمن حملة استرداد حق الشعب.. إزالة 347 حالة تعدٍ ببني سويف (صور)
ضمن حملة استرداد حق الشعب.. إزالة 347 حالة تعدٍ ببني سويف (صور)
ضمن حملة استرداد حق الشعب.. إزالة 347 حالة تعدٍ ببني سويف (صور)
ضمن حملة استرداد حق الشعب.. إزالة 347 حالة تعدٍ ببني سويف (صور)
ضمن حملة استرداد حق الشعب.. إزالة 347 حالة تعدٍ ببني سويف (صور)
ضمن حملة استرداد حق الشعب.. إزالة 347 حالة تعدٍ ببني سويف (صور)
ضمن حملة استرداد حق الشعب.. إزالة 347 حالة تعدٍ ببني سويف (صور)
ضمن حملة استرداد حق الشعب.. إزالة 347 حالة تعدٍ ببني سويف (صور)
ضمن حملة استرداد حق الشعب.. إزالة 347 حالة تعدٍ ببني سويف (صور)
ضمن حملة استرداد حق الشعب.. إزالة 347 حالة تعدٍ ببني سويف (صور)
ضمن حملة استرداد حق الشعب.. إزالة 347 حالة تعدٍ ببني سويف (صور)
ضمن حملة استرداد حق الشعب.. إزالة 347 حالة تعدٍ ببني سويف (صور)

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