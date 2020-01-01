هنادي مهنا تحتفل بعيد ميلادها الأول

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:19 م
بوابة الفجر
شيماء يونس


نشرت الفنانة هنادي مهنا خبر قديم كتب عنها في جريدة الصباح عام 1998 وكان عمرها عام واحد فقط وذلك إحتفالاً بعيد ميلادها وهي صغيرة, عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وظهرت "هنادي" في صورة الخبر مع والدها الموسيقار هاني مهني ووالدتها الفرنسية "بيتي" وذلك وهم يحتفلون بأول عيد ميلاد لها.


وعلقت "مهنا" علي صورة الخبر قائلة :"morning newspaper 1998" جريدة الصباح عام ١٩٩٨"

وكان الخبر بعنوان" هاني مهنا إحتفل بعيد الميلاد الأول لإبنته هنادي" حيث أن الموسيقار هاني مهنا إحتفل مع أسرتة بعيد ميلاد هنادي الأول وذلك في أجواء من الحب وتجمع العائلة عام ١٩٩٨،


وفي سياق آخر خاضت الفنانة هنادي مهني السباق الرمضاني بمسلسل الفتوة وهو من بطولة النجم ياسر جلال، ويشارك فيه العديد من النجوم وهم، مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس

وشهد مسلسل الفتوة عودة لعدد من نجوم الدراما القدامى منهم رياض الخولي وعهدي صادق و أحمد خليل وإنعام سالوسة وعادل الفار, تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى.




يذكر أن هنادي فنانة مصرية ولدت سنه (28 يوليو 1997) وهي ابنه الملحن هاني مهنى، قامت بدراسه إداره الأعمال في إقليم برشلونه باسبانيا.

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