"ضارب عِلّيوي" أغنية جديدة تجمع بين مصطفى شوقي وبلال سرور

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:18 م
بوابة الفجر
هبة أحمد


أعلن الملحن بلال سرور عن تعاونه مع المطرب مصطفى شوقي في أغنية جديدة تحمل عنوان "ضارب عِلّيوي"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب بلال سرور منشورًا قال فيه:"أنا موحوح،ومتضحضح،أخدت العلقو وإتربيت، قريبًا مصطفى شوقي ( ضارب عِلّيوي )، كلمات صابر كمال، ألحان بلال سرور، توزيع جلال الحمداوي، هندسة صوتية هاني محروس".

وفي سياق آخر، طرح المطرب مصطفى شوقي مؤخرًا أغنية "ملطشة القلوب"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات صابر كمال، ألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقى رامي سمير.

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