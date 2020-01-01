"ضارب عِلّيوي" أغنية جديدة تجمع بين مصطفى شوقي وبلال سرور

Advertisements





أعلن الملحن بلال سرور عن تعاونه مع المطرب مصطفى شوقي في أغنية جديدة تحمل عنوان "ضارب عِلّيوي"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب بلال سرور منشورًا قال فيه:"أنا موحوح،ومتضحضح،أخدت العلقو وإتربيت، قريبًا مصطفى شوقي ( ضارب عِلّيوي )، كلمات صابر كمال، ألحان بلال سرور، توزيع جلال الحمداوي، هندسة صوتية هاني محروس".



وفي سياق آخر، طرح المطرب مصطفى شوقي مؤخرًا أغنية "ملطشة القلوب"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات صابر كمال، ألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقى رامي سمير.