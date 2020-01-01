برلماني يحذر من الإهمال في اتباع إجراءات مواجهة كورونا

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:17 م
النائب
النائب
دينا إبراهيم
قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار: إن مصل أكسفورد أثبت فعالية في إنتاج أجسام مضادة تستطيع منع المرض، موضحا أن الآثار الجانبية له لا تكاد تذكر باستثناء صداع خفيف أو سخونة بسيطة.

وأكد في بيان اليوم الخميس، ضرورة استمرار المواطنين الالتزام بكافة التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة وباء كورونا.
 
ولفت إلى أن الإهمال في ارتداء الكمامات في الجماعات، وعدم التباعد الاجتماعي، وإهمال النظافة والتطهير قد يؤدي لارتداد الفيروس بعد فترة من الانخفاض في تسجيل حالات الإصابة، لذلك علينا جميعا الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة حتى نستطيع الوصول إلى صفر حالات

وتابع أنه بشأن الأمصال المضادة فهناك 4 أمصال وصلت للمرحلة الثالثة والتي يتم فيها إجراء التجارب على مئات الآلاف من المتطوعين، وحتى الآن النتائج مبشرة جدا خصوصا فيما يتعلق بمصل أكسفورد.

وردا على التساؤلات بشأن احتمالية عودة الإصابة مرة أخرى بعد الشفاء، أكد أبو العلا، أنه لا عودة للإصابة مرة أخرى، لأن من يتعرض للإصابة يتكون لديه أجسام مضادة، فضلا عن أنه لم يثبت حتى الآن تحور الفيروس، مشيرًا إلى أن استمرار الأعراض عند بعض الحالات أكثر من ١٤ يوما أمر غير مقلق، لاسيما وأن فترة النقاهة قد تطول وفي هذه المرحلة يحتاج المصاب للتغذية الصحية السليمة والراحة اللازمة.

آخر إحصائيات كورونا في مصر
 
في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 602 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 30075 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 667 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 41 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 89745 حالة من ضمنهم 30075 حالة تم شفاؤها، و4440 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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