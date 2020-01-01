برلماني يحذر من الإهمال في اتباع إجراءات مواجهة كورونا

قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار: إن مصل أكسفورد أثبت فعالية في إنتاج أجسام مضادة تستطيع منع المرض، موضحا أن الآثار الجانبية له لا تكاد تذكر باستثناء صداع خفيف أو سخونة بسيطة.





وأكد في بيان اليوم الخميس، ضرورة استمرار المواطنين الالتزام بكافة التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة وباء كورونا.

ولفت إلى أن الإهمال في ارتداء الكمامات في الجماعات، وعدم التباعد الاجتماعي، وإهمال النظافة والتطهير قد يؤدي لارتداد الفيروس بعد فترة من الانخفاض في تسجيل حالات الإصابة، لذلك علينا جميعا الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة حتى نستطيع الوصول إلى صفر حالات





وتابع أنه بشأن الأمصال المضادة فهناك 4 أمصال وصلت للمرحلة الثالثة والتي يتم فيها إجراء التجارب على مئات الآلاف من المتطوعين، وحتى الآن النتائج مبشرة جدا خصوصا فيما يتعلق بمصل أكسفورد.





وردا على التساؤلات بشأن احتمالية عودة الإصابة مرة أخرى بعد الشفاء، أكد أبو العلا، أنه لا عودة للإصابة مرة أخرى، لأن من يتعرض للإصابة يتكون لديه أجسام مضادة، فضلا عن أنه لم يثبت حتى الآن تحور الفيروس، مشيرًا إلى أن استمرار الأعراض عند بعض الحالات أكثر من ١٤ يوما أمر غير مقلق، لاسيما وأن فترة النقاهة قد تطول وفي هذه المرحلة يحتاج المصاب للتغذية الصحية السليمة والراحة اللازمة.



