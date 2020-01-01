أحمد الشامي يهنئ الشعب بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

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أحتفل الفنان أحمد الشامي، بذكرى 23 يوليو، من خلال تشر مقطع فيديو من كليب القديم "سيناء"، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق أحمد، على مقطع الفيديو قائلًا:"كل سنة ومصر كلها بخير وسلام وربنا يحفظ سيناء وقواتنا المسلحة".



وأضاف:"ذكريات حلوة اوي للاغنية دي وايام تصويرها وتحضيرها وبالذات انها جمعتنا مع فنانيين ونجوم مصر سيناء ٢٣يوليو".



يذكر أن آخر أعمال أحمد الشامي، مسلسل "فرصة تانية" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي رومانسي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة ياسمين صبري وأحمد مجدي وإدوارد وسارة الشامي.