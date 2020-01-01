التضامن تكشف تفاصيل إضافة مراكز جديدة لعلاج الإدمان إلى الخدمة

قال الدكتور أحمد الكتامي، مدير البرامج العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن، إنه تم تشغيل 3 مراكز جديدة لعلاج الإدمان بثلاث محافظات، موضحا أن هذه المراكز كانت أصول غير مستغلة للدولة.





وأشار "الكتامي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنهم عملوا على تطوير وتشغيل هذه المراكز لتكون مراكز نموذجية لعلاج الإدمان، منوها بأن أحد المراكز الثلاث الجديدة تم افتتاحه في محافظة البحر الأحمر، والذي يعتبر أول مركز حكومي يقدم خدمات علاج الإدمان بالمجان في المحافظة، فضلا على أنه سيخدم محافظات أخرى محرومة من الخدمات.





وأضاف أنه من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين من خدمات مركز علاج الإدمان في محافظة البحر الأحمر إلى 21 ألف فرد سنويا.





ولفت إلى أنهم أطلقوا مبادرة "بداية جديدة" بالتنسيق مع بنك ناصر الاجتماعي بهدف منح المتعافين من الادمان قروص صغيرة تساعدهم في فتح مشروعات لبدء حياة جديدة، وهذا وفقا لشروط معينة للتأكد من أنه قادر على إدارة المشروع، ويحصل كل فرد على 80 ألف جنيه.





ونوه بأنه سيتم الإعلان عن نتائج المسح القومي الشامل خلال الأيام المقبلة، بشأن قضية الإدمان، وهو مسح يجرى كل 5 سنوات.





أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أن مبنى مركز علاج مرضى الإدمان بمحافظة البحر الأحمر من الأصول غير المستغلة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي والذي يقع علي مساحة 3500م2 وأن تطويره وتأثيثه يأتي في إطار خطة الوزارة لاستثمار الأصول غير المستغلة ليكون مركز لعلاج الإدمان بطاقة استيعابية تصل لـ" 96 " سرير تخدم محافظات محرومة من خدمات علاج الإدمان مثل " البحر الأحمر – الأقصر – قنا" ويضم قسم للعيادات الخارجية بعدد "3 " عيادات بسعة تشغيل "75 "مريض يوميًا،كما يضم أيضًا (صالة جيم – مكتبة – مسرح – قاعات تدريب – أنشطة رياضية – تنس طاولة – بلياردو – قاعة كمبيوتر – أنشطة فنية).





جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول لإدارة وتشغيل مراكز علاج وتأهيل مرضي الإدمان بشكل تجريبي حاليا،بمحافظات " البحر الأحمر – وبورسعيد – ومطروح" حيث من المقرر افتتاح القيادة السياسية هذه المراكز خلال الأيام المقبلة وقع البرتوكول كل من عمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى والدكتور جميل حليم حبيب رئيس مجلس إدارة جمعية كاريتاس - مصر " وتتولى الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة الإدارة الفنية والإشراف الطبي ووضع البرامج العلاجية.





ويحتوى مركز علاج وتأهيل مرضى الادمان بمحافظة مرسى مطروح على عدد الآسرة (بالمرحلة الأولي): (108) سرير وانه تم افتتاح (المرحلة الأولي) في يوليو 2019 بينما يعد مركز تأهيل مرضى الادمان ببور فؤاد بمحافظة بورسعيد أول مركز متخصص في تأهيل مرضي الإدمان بمحافظة بورسعيد ويستفاد من خدماته (السويس – شمال سيناء) بطاقة استيعابية تصل لـ(80) سرير.





وفى إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعى للمتعافين،القباج مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المواد المخدرة شيكات بقيمة 240 ألف جنيه لدعم مشروعاتهم الصغيرة وتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم مثل مشروع ورشة صيانة سيارات بالإسكندرية ومشروع كوافير ومستحضرات تجميل بالقاهرة ولأول مره تتقدم فتاة للحصول على قرض لإنشاء مشروع " مطعم " فى الاسكندرية بعد تعافيها من الإدمان من خلال الخط الساخن “16023” لصندوق مكافحة وعلاج الادمان وذلك،فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعى للمتعافين كأفراد نافعين فى المجتمع، لافته الى ان قيمة إجمالى القروض التى تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعىّ بلغت الى ما يقرب من 3 مليون و300 ألف جنيه حتى الآن.