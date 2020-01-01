بشرى سارة للعمالة المصرية في أبوظبي (التفاصيل)

استقبل وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن العمالة المصرية المتواجدة هُناك.

وأوضح التقرير المعروض علي الوزير من الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى، أنه تيسيرا علي المواطنين المصريين بمدينة العين يستقبل النادي المصري وفدًا قنصلي من السفارة المصرية بأبوظبي اليوم الخميس الموافق 23 يوليو الجاري في الفترة من الساعة 11 صباحا وحتى السابعة مساء، وذلك لإتمام المعاملات القنصلية، والتي تتمثل في إصدار وتجديد جوازات السفر، وإصدار التوكيلات بأنواعها، والتصديق علي الوثائق الرسمية، واستلام الجوازات الجديدة والتي تأكد وصولها لمقر السفارة.





كما يستقبل المكتب الثقافي خدماته التي تتمثل في توثيق الشهادات الدراسية، واستلام مستندات امتحان تحديد المستوي والدور الثاني (أبناؤنا في الخارج - تربية وتعليم )، وتسليم شهادات النجاح لجنة العين، أبناؤنا بالخارج - تربية وتعليم،واستلام المستندات الخاصة بصحة الشهادات.





أما خدمات المكتب العمالي تتمثل في ختم المستشار العمالي علي شهادات استمرارية العمل، لمن يهمه الأمر، وتجديد عقود العمل.

عودة 1710 عمال مصريين من العالقين بالكويت إلي البلاد اليوم

تعبر مطار الكويت الدولي 10 رحلات طيران تحمل علي متنها 3520 راكبا إلي مطارات 6 دول: مصر، والإمارات، ولبنان، وتركيا، وسلطنة عمان، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مطارات مصر 10 رحلات تقل 1710 عاملين مصريين من العالقين.





تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا بذلك، اليوم الخميس ، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 10 سوف تصل إلي مطارات القاهرة، وسوهاج، والإسكندرية، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 10 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الخميس الموافق 23 يوليو، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، علي متنها جميعا 1710 عمال.





وقال: إن الرحلة الأولى علي طيران الكويتية 1541 قيام من مطار الكويت 7:15 تصل مطار القاهرة وعلي متنها 290عاملا، والرحلة الثانية علي المصرية رقم 2011 قيام من مطار الكويت 13:45 تصل مطار القاهرة وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة الثالثة علي الكويتية رقم 541 قيام من مطار الكويت 14:15 وتصل مطار القاهرة وعلي متنها 190 عاملا.





أما الرحلة الرابعة علي طيران فلاي ايجبت رقم 5048 قيام من الكويت 15:00، وصل لمطار سوهاج وعلي متنها 180 عاملا، والخامسة علي العربية - مصر رقم 1721 قيام من الكويت 15:05 وصول مطار الإسكندرية، وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة السادسة علي طيران فلاي ايجيبت رحلة رقم 5302 قيام من الكويت 17:50 وصول مطار الإسكندرية وعلي متنها 180 عاملا، والرحلة السابعة علي العربية - مصر رحلة رقم 722 قيام من الكويت 18:45 وصول مطار القاهرة وعلي متنها 145 عاملا.



