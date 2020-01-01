وزير الإسكان: حملة لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات بالتجمع الخامس

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:20 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شن حملة مكبرة لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات بالتجمع الخامس، أسفرت عن إزالة عدة مخالفات ورفع الإشغالات بالمولات التجارية وعدة مناطق بالتجمع الخامس.


وأصدر الوزير تعليمات مشددة  لرؤساء التجمعات  بشن حملات دورية ومفاجئة لضبط مخالفات البناء والإشغالات والمشاتل داخل المدينة، والتعامل دون تهاون مع المخالفات وإزالتها  علي الفور، مؤكداً استمرار حملات ضبط المخالفات ورفع الإشغالات للقضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة.


وأشار المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه تم شن حملات على جميع المشاتل المخالفة بالمدينة بجميع المحاور والشوارع الرئيسية للقضاء عليها تماماً.


وأوضح أن  الحملة المكبرة التي قادها بنفسه شملت  مول عنابة، وأسفرت عن  إزالة المخالفات بالممرات الداخلية للمول وفتح الطرق أمامه، وإلزام المحال بعدم وضع إشغالات خارج حدود المحال، وتم إزالة غرف مبانى تم بناؤها فى الممرات الداخلية بالمول بالمخالفة لشروط التراخيص، كما تم ضبط (محل تجارى) مخالف بالردود الخلفي لفيلا على حدود المول، وجارٍ استصدار قرار غلق وتشميع للفيلا المذكورة، بجانب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الاسكان الاسكان اخبار الاسكان اليوم اخبار الاسكان

أخبار تهمك

توضيح عاجل من مجلس الوزراء بشأن القرارات الأخيرة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقرر تسويق نجمه تحسباً لعودة أزارو

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. الحكومة تعلن قرارها بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يصدم الأهلي ويرفض عودة نجم الفريق السابق

منذ أقل من ساعتين

رئيس برشلونة السابق يُعلن عن الحالة الوحيدة لرحيل ميسي

منذ ساعة و نصف

صدمة فى الأهلي بسبب صالح جمعة.. تعرف على السبب

منذ حوالي 11 ساعة

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ يوم

إطلاق "مبادرة الرئيس" لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك الأحد المقبل

منذ حوالي 19 ساعة

باريس سان جيرمان يرغب في ضم نجم ريال مدريد

منذ ساعة و 17 دقيقة

تطورات مفاوضات الأهلي لضم رمضان صبحي نهائيا

منذ نصف ساعة

تركي آل الشيخ يدعو عبدالرحمن أبوزهرة للمشاركة في فيلمه: "شرفنا ووافق على الورق"

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يكثف مفاوضاته لتلبية طلب فايلر

منذ أقل من ساعتين

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

منذ حوالي 19 ساعة

الأماكن المغلقة.. المصل واللقاح يحذر من خطورة نقلها لكورونا

منذ ساعتين

رابح ماجر يوجه رسالة هامة لمحمد صلاح بعد الفوز بالبريمير ليج

منذ ساعة

ليس باهر المحمدي.. الأهلي يقترب من خطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

رئيس جهاز "القاهرة الجديدة": نفذنا خلال 8 أشهر 1230 قراراً لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات

وزير الإسكان: حملات ليلية ونهارية متواصلة لإزالة الإشغالات ورفع العدادات

"الإسكان": استمرار حملات إزالة المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة

جهاز القاهرة الجديدة يغلق21 محلاً تجارياً مخالفا لاشتراطات التراخيص

غلق وتشميع عدد من المولات بالقاهرة الجديدة.. لهذا السبب

جهاز القاهرة الجديدة: مستمرون في إزالة مظاهر العشوائية والمخالفات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:03 ص

توضيح عاجل من مجلس الوزراء بشأن القرارات الأخيرة (فيديو)

الأماكن المغلقة.. المصل واللقاح يحذر من خطورة نقلها لكورونا

09:19 ص

عاجل.. الحكومة تعلن قرارها بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

07:44 م

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

04:48 م

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

01:53 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً